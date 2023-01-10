澳人生活成本压力大 国库部长承诺将推出更多纾困措施

澳大利亚国库部长查默斯 (Jim Chalmers) 将于今年5 月 9 日公布任内第二份联邦财政预算案，他称全球经济放缓和加息将对澳大利亚的增长前景构成压力。





尽管澳大利亚预计不会出现经济衰退，但全球三分之一的经济体预计将会经历长时间的紧缩。





查默斯博士说：“即使在经济高峰期，通胀仍然是我们的主要隐忧，因为全球的价格压力继续从世界各地向我们袭来。”





“我们比大多数国家处于更有利的位置。但面对国际冲击，我们仍然比我们所想的更脆弱。”





澳大利亚政府已经采取一些纾困措施去缓解家庭的财务压力，包括电费减免、托儿费用下调（将于 7 月生效）以及长者护理人员工资的提高。



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查默斯说：“如果我们有能力推出更多纾困措施，我们一定会考虑。”





然而，随着人们对政府服务的需求增加以及政府债务的利息不断上涨，恢复财政盈余仍然是阿尔巴尼斯政府面对的一大挑战。





“我们会继续将重点放在国民医疗保健 (Medicare)、人口老龄化和长者护理、女性和福祉方面上，尤其关注处理弱势群体面对的问题，”查默斯说。





上周公布的人口预测显示，因新冠疫情导致移民停顿，澳大利亚的人口老龄化速度比预期更快，预计这些情况对预算案造成的长期压力将有增无减。





人口老龄化将给澳大利亚政府财政带来压力，因为对医疗保健和其他政府服务的需求会增加，但赡养长者的工作适龄人口将会减少。





澳大利亚商会呼吁提高永久移民人数以纾缓人口老龄化带来的压力。



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去年年底，一份提交给内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O’Neil)）的移民制度审查报告指出，澳大利亚商会建议将永久移民的人数提高至占人口增长的固定百分比。





报告表示：“年轻的技术工人移民到澳大利亚，有助填补我们经济的技能缺口，抵消人口老龄化，并且带来支持未来行业发展所需的知识和经验。”





政府早前已经将永久移民的上限由 16 万人提高到 19.5 万人，以纾缓困扰澳大利亚的严重劳动力短缺问题。





澳大利亚商会孩希望简化用于担保短缺职业工人的职业技能清单系统。





该机构还呼吁简化劳工测试，以确保企业不会忽视本地申请者，并在基础设施规划和移民之间更好地协调，同时加强人道主义签证计划。





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