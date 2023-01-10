关键糖尿病药变“网红药”，澳洲糖尿病人一药难求

Key Points 一些人在药品仿单标示外使用一款关键性糖尿病药物减肥，致使该款药物供不应求。

澳洲国家药品监管机构表示，社交媒体上的网红们是造成短缺的原因。

有些人在药品仿单标示外使用这款药物，也说是出于医疗原因。

在家住墨尔本的女士邓菲（Robyn Dunphy）做完脚部手术后，她怀疑自己所服用的治疗药物导致她体重增加。





这位67岁的女士在2021年底向她的内分泌医生提出了她的担忧，因为她的潜在疾病——银屑病关节炎，让她有更高的糖尿病风险，而且她也想保护她的关节。





她的专家同意并给她开了司美格鲁肽（semaglutide）——一种可注射的抗糖尿病药物，在澳大利亚以药品诺和诺德（Ozempic）出售。





对于糖尿病患者来说，司美格鲁肽能产生更多的胰岛素，阻止体内胰高血糖素的分解。它还能减少食欲，减缓胃的排空。





“她告诉我，‘这种药物已经被证明在减肥方面非常、非常好。因此，对你来说，看看它是否对你有效是一件好事。”邓菲告诉SBS新闻。



Robyn (left) started taking Ozempic after gained weight as a result of medication she took following foot surgery in 2021. “我想，‘太好了。让我试试吧’。”





邓菲不知道，在几个月后，这种药物将成为世界上最抢手的药物之一，引发了全球供应短缺，迫使许多糖尿病患者等待几个月才能拿到下一盒。





造成供应短缺的一个主要原因是社交媒体上的网红们一直在兜售这种药品作为减肥药物。





在TikTok、Facebook和其他社交媒体网络上，用户一直在分享他们如何使用该药物来减肥的故事，而不是将其用于糖尿病管理。





去年，澳大利亚药监局（TGA）对社交媒体上的减肥宣传所造成的药品短缺发出了警告。





此后，TGA一直在打击在TikTok、Instagram、Facebook、eBay、Amazon和Gumtree等平台上发现的诺和诺德的非法广告。





TGA负责人，兼职教授约翰·斯凯里特（John Skerritt）说，各种平台与当局的“合作度很高”。





他告诉ABC电台：“他们可以找到某些关键词，并且可以阻止发布这些内容的帖子。”



Ozempic posts are prolific on TikTok. “我们可以识别潜在的非法广告，并对那些媒体平台说‘你能把它们拿下来吗’。”





斯凯里特教授说，有一个“很合理的理由”说明，为什么向公众这样做广告是非法的。





“这不是一个神奇的药丸，能让你在一天吃汉堡包，第二天吃这种药（而保持体重），”他说。





他警告说，除了腹泻、恶心和呕吐之外，吃这种药还有严重副作用的风险。





“有一些人的甲状腺可能会得癌症或肿瘤。胰腺会肿胀，会带来胃痛，抑郁，肾脏损伤等等。但我要强调，这些症状属于少数病人。”





“但这就是为什么你需要有医生参与，为你开具处方药的原因。”



那么，如果不是糖尿病患者，他们是如何得到这种药物的呢？诺和诺德是由医生开出的“药品仿单标示外”（off-label）药品。在药品仿单标示外使用并不违法，药品可以被用于治疗未经正式批准的疾病。





虽然邓菲不是糖尿病患者，但她说她的药品仿单标示外处方不是为了美，而是出于防止她患上糖尿病的医疗原因。





“我认为向因医疗原因需要协助临床体重管理的病人开出诺和诺德没有问题，只要糖尿病患者被放在首位，”她说。





“然而，如果有人想通过这种药，把自己的体型从10码或12码降到6码或8码来提高他们的影响力或名人形象——我绝对不支持这样做，特别是在供应短缺的情况下。”





“诺和诺德是一种药物，而不是一种时尚饰品。”





而这正是邓菲说她最终决定停止使用该药的原因之一。除了成本之外，她想确保糖尿病患者得到优先考虑。





“有一次，药房对我说，‘我们开始发现药品短缺了’，”邓菲说。





“我并不想造成短缺。我只是想，我不想成为那个对他们无法获得药物负责的人。”





TGA说，诺和诺德的供应预计将在今年4月左右恢复正常。





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