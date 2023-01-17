国库部长：预测澳洲经济增长 中国仍是“故事的重要部分”

澳大利亚联邦国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）表示，在预测经济增长方面，中国仍然是“故事的重要部分”。





他表示，国库部在 5 月份发表联邦财政预算案前会更新预测，将考虑中国预期的疫情后复苏情况和更广泛的全球状况。





他本周一在堪培拉对记者说：“国际货币基金组织和世界银行的大部份评论都不是更乐观，而是更悲观。所以这也是考虑因素。”





经济学家预计，中国新一波大规模的新冠疫情将对供应链造成短期干扰，但这一波疫情一旦过去，很可能会大幅反弹，有利于澳大利亚加强出口需求和刺激中国游客来旅游。





国库部的最新预测显示，本财政年度经济增长将上升 3.25%，然后在 2023/24年骤降至1.5%。





此外，有迹象显示通胀压力有所舒缓，包括建筑行业。





根据 CoreLogic 数据分析公司的 Cordell 建筑成本指数显示，季度增长一直在放缓，从 9 月季度的 4.7% 跌至 12 月季度的 1.9%。



劳动力短缺及材料和能源价格波动，导致建筑成本在 12 个月内大幅飙升，但预计这些主要因素的上升压力将会降温。





CoreLogic 研究总监劳利斯（Tim Lawless）表示，加息已经冷却了对住屋的需求，与 2021 年 3 月相比，获批的新建筑项目减少了 41%。





他说：“与兴建新屋成本相关的增长放缓，应该会逐渐影响到全年来自房地产行业的通胀压力，使之减轻。”





他指出，移民回复正常应该会舒缓劳动力短缺的问题。





尽管预计移民会重返，但大多数雇主仍担心在 2023 年聘请不到员工。



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澳大利亚工业集团（Australian Industry Group）对行政总裁进行的一项调查发现，九成的行政总裁预计在 2023 年会遇上员工短缺。





Ai Group 行政总裁韦洛斯（Innes Willox）说：“这情况以高技能职业尤甚，但无论技能水平高低、各行各业和任何地点都很明显。”





国库部对澳大利亚统计局数据的最新分析可见澳大利亚就业市场的势头强劲，2022 年 5 月至 11 月期间，再有 23.4万人找到工作。





建筑业、零售业以及住宿和饮食服务业带动了澳大利亚的就业激增。





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