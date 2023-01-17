澳洲政府：进口违禁“贺年礼品”可被罚款甚至驱逐出境

要点： 一名 20 岁的西班牙男子因携带肉类和奶酪未申报而被取消签证，并被罚款 3300 澳元；

他上周在珀斯机场被截停；

他是根据更严格《生物安全法》被罚款的第一人。

一名西班牙旅客因没有申报行李内有肉类和奶酪，成为依据加强了的《生物安全法》而被罚款的第一人。





这名 20 岁男子因携带超过一公斤未申报的生猪肉和奶酪，被取消签证并罚款 3300 澳元。





今年1 月 10 日，他在珀斯机场被截停，当时他的行李内有275克非商业用意大利咸猪肉、665克非商业用猪肉和约300克山羊奶酪，但他对此未有申报。





阿尔巴尼斯政府在去年10月宣布，将提高对违规携带违禁品者的罚款金额，以阻止疾病和害虫进入澳大利亚并繁殖。





在《生物安全法》被修改之前，这名男子除了被取消签证外，受罚金额为 2664 澳元。在加强了的《生物安全法》下，未有在边境申报生物安全风险物品的人士，将面临最高 5500 澳元的罚款和签证被取消。





被取消签证的旅客会乘坐最早可行的航班离开澳大利亚，并可能面临三年被拒入境的限制，然后才能重新申请签证来澳。



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澳大利亚农业部长默里· 瓦特（Murray Watt）向澳联社 （AAP）表示，新法不会阻碍游客来澳大利亚。





他说：“我认为绝大多数旅客都做了正确的事，在抵达时申报了有生物安全风险的物品，但这名旅客却没有这么做。”





“如果他申报了这些物品，我们就会采取其它行动，问题是他没有申报。”





“我们非常重视将口蹄疫和其它疾病拒之门外，旅客进入澳大利亚时需要记住这一点。”





瓦特呼吁国际旅客仔细考虑他们的申报物品，如有不确定的应全部申报。



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与此同时，农历新年即将到来，考虑到一些礼品特别是食品会被运入或带入境，澳大利亚农业部也相应发出警告。





农业部的洛克（Chris Locke）博士说，有的贺年礼品有可能在边境被拦截，特别是部分贺年食品。





洛克博士说：“可惜的是，某些传统的贺年礼品可能会将害虫和疾病引入澳大利亚。”





“我们经常在边境见到含有猪肉、生果、植物、草药和鸡蛋的物品，这类物品可能会构成虫害和疾病的高风险。”





据估计，澳大利亚爆发的口蹄疫在十年内对经济造成了逾 800 亿澳元的损失。





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