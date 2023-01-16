自由党参议院吉姆·莫兰（Jim Molan）因癌症去世

自由党参议员、退伍军人吉姆·莫兰（Jim Molan）在与癌症斗争后去世，享年72岁。





在周二上午的一份声明中，莫兰的家人以“极度悲伤”的心情宣布，他已于周一安然离世。





“他做了很多——一名士兵、一名飞行员、一名作家、一名志愿消防员和一名参议员。最重要的是，他是一位受人爱戴的丈夫、父亲、祖父和兄弟，”声明中写道。





“我们的损失是无法估量的，但我们在回忆中得到了安慰，他勇敢地度过了完整的一生，致力于家庭和为他所爱的国家服务。”





莫兰自2021年初被诊断出一种倾略性的前列腺癌以来，他一直在与其做斗争。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese ）在回应这一消息时表示，莫兰一生都在 “为我们的国家服务”。“他是一个有原则的人，一个有信念的政治家。我对他的亲人、同事和朋友表示哀悼，”他在Twitter上说。



自由党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）表示哀悼，将他已故的同事描述为“一个可敬的人”和“了不起的重视家庭的人”。





“无论是在战场上，在政治舞台上，还是在媒体舞台上，吉姆都因其敏锐的洞察力、领导力和始终如一的礼貌态度而令人钦佩。”他在一份声明中说。





“无论你是认识吉姆还是第一次见到他，他都以其热情和迷人的品质立即吸引了你。反过来，你总是能得到吉姆的全部注意力。他总是对他人的观点表现出慷慨的态度，即使是那些与他意见相左的人。”





联盟参议院领导人西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）说，澳大利亚“失去了一位真正的爱国者和军人，他对我们国家的安全和保障表现出坚定不移的奉献精神”。





“吉姆是一个有原则的人，他愿意为他的信仰做出牺牲，他体现了对国家的最佳服务。”他在一份声明中说。





他说：“吉姆的去世将使他的所有同事感到非常悲痛，他们都珍视他对澳大利亚的持久承诺，他作为我们自由党参议院团队的一员所做的努力以及他体贴的友谊。”





莫兰的妻子安妮、他的四个孩子和五个孙子都在世。





这位伊拉克战争老兵于2017年底首次进入参议院，但在经历了一场有争议的预选之争后，他在2019年的选举中未能成功连任。





他确实在当年晚些时候重新进入议会，当时他被选为填补离任的阿瑟·西诺迪诺斯（Arthur Sinodinos）留下的临时空缺。





自由党将选择一个人代替莫兰完成剩余的任期。





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