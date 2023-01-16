中国驻澳洲大使馆：行前48小时内核酸检测阴性者方可赴华

中国驻澳洲大使馆于1月15日在其官方网站上发布消息称，根据中国政府2022年12月27日发布的新型冠状病毒感染乙类乙管后中外人员往来暂行措施要求，前往中国旅客须在行前48小时进行核酸检测，结果阴性者可前往中国。





根据这一新通知，自2023年1月17日起（当地时间），执飞赴华航班的航空公司将负责查验旅客登机前48小时内核酸检测阴性证明，中国海关将在旅客入境时对证明进行抽查。





中国驻澳大利亚使馆整理的《前往中国旅客疫情防控指南》及《核酸检测证明要求》提到，前往中国旅客疫情防控指南有以下六方面：





远端检测：登机前48小时内进行核酸检测，结果阴性者方可赴华，结果阳性者在转阴后可赴华。当局建议旅客随身携带阴性检测证明，以便查验。





海关申报：取得核酸检测阴性结果后，旅客通过相关程序或者网页版填写《中华人民共和国出/入境健康申明卡》进行申报。





登机查验：航司将在旅客登机时查验48小时内核酸检测阴性证明，如果乘客无法出示则不被允许登机。





机上防疫：当局建议旅客在乘机过程中坚持佩戴口罩。





入境检疫：旅客抵达口岸后凭海关健康申报码完成必要通关手续。旅客能否进入社会面，是否需要进行居家、居所隔离或就医将视具体情况而定。





此外，当局要求旅客入境后应严格遵守属地疫情防控各项要求。



Source: Pixabay 该官网还列出了核酸检测证明要求。





中国多个驻外大使馆都已在1月15日和16日接连在其官网发布赴华旅客疫情防控要求的通知，要求前往中国旅客须在行前48小时进行核酸检测，结果阴性者可赴华。





此前澳大利亚政府宣布， 自2023年1月5日凌晨12:01起，政府将对从中国，包括从香港和澳门特别行政区赴澳的旅客实施旅行前进行新型冠状病毒检测的要求。旅行者将被要求“在旅行前48小时内进行一次新型冠状病毒检测，并在前往澳大利亚时出示一份阴性检测结果的证明”。





澳大利亚政府政府称：“这项措施是为了应对中国此轮大规模的新型冠状病毒感染，以及该国出现新的病毒变异株的可能性。”





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