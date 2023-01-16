律师提出集体诉讼 为970万Medibank客户争取赔偿

Maurice Blackburn Lawyers、Bannister Law Class Actions 和 Centennial Lawyers 联手，对Medibank的数据泄漏事件发起集体诉讼，并表示，此举可以为多达970 万受影响的客户争取赔偿。





数百万计的Medibank现有和旧有客户数据在去年10月的一次黑客攻击中被盗取。事件的幕后黑手为一俄罗斯黑客组织，在盗取信息后，其将相关资料分段在按网上发布。



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这三家律师事务所一直在调查赔偿个案，并表示，他们已经有数以万计的Medibank客户记录在案。





去年11月，Maurice Blackburn律师事务所向有权下令提供赔偿的澳洲信息专员公署（OAIC）正式投诉Medibank。





根据这几家律师事务所的合作协议，他们将向OAIC提出诉讼，为受到数据泄露影响的客户争取赔偿。





Bannister Law Class Actions熟悉律师班尼斯特 (Charles Bannister) 表示，希望合作协议能够迅速地为数百万遭到数据泄露影响的Medibank客户争取到赔偿。





班尼斯特表示：“我们认为数据泄露是Medibank出卖了客户，也违反了隐私法。Medibank有责任保密这类信息。”



收聽節目 【Medibank事件】黑客暗網發布首批客戶外洩資料 SBS Chinese 08/11/2022 05:44 Play

Maurice Blackburn 的集体诉讼负责人华森 (Andrew Watson) 表示，合作协议是一大进展。





他说：“这次数据泄漏对数百万的澳洲人造成了极大的忧虑。”





“合作协议能确保集结三家律师事务所的力量，而其目标就是尽快为受到影响的客户争取赔偿。”





Medibank的一名发言人表示，该公司与OAIC一直都有合作。





该发言人表示：“Medibank通过我们之前发布的网络反应支援计划，继续向受此事件影响的客户提供支援，包括身心健康支援、身份保障和经济支援措施。”



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