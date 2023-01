澳洲女子爱上亚洲传统服饰

米兰达·戴一直是一个制作者。





她在西澳大利亚的卡尔古利(Kalgoorlie)出生长大,父亲是一名制帆工人,母亲是一名绗缝工,米兰达就在缝纫机的包围中长大。





17岁时,她搬到墨尔本,在斯威本大学(Swinburne University)学习服装设计。她说,生活在这座城市让她看到了其他文化。





一次戴在看一部韩国电影时,让她爱上了被称为韩服的南北韩传统服装。韩国的男性和女性在特殊场合,包括婚礼和农历新年,都会穿着这种服装。



Miranda Day sewing beading on a top known as 'jeogori'. Source: SBS / Scott Cardwell “韩服有一些东西深深地吸引着我。比如说鲜艳的色彩,但我觉得格外吸引我的是轮廓和线条,”这位29岁的女士说。





“它是如此简单,却有如此多样的美......而这种简单让它变得更美了。”





戴决定在她的毕业作品中专注于韩服设计,但由于关于如何制作韩服的英文资源非常稀缺,她只能通过看照片来尝试学习。



Hanbok designed by Miranda Day. Source: SBS / Scott Cardwell 然后她决定到莫纳什大学(Monash University)学习韩语。





“我很快意识到,如果不了解韩国的语言和文化,就很难学习制作韩服。”她说。





在学习期间,她还向澳大利亚的韩国大使馆、韩国文化中心和韩国研究学者寻求指导。





“他们是如此热心地愿意帮忙。这是一个连锁反应。他们把我介绍给其他人,最终我遇到了Sunok Yang。”



Miranda Day and her mentor Sunok Yang at the Melbourne Korea Festival in 2014. Source: Supplied / Miranda Day 那时,Yang是墨尔本唯一的韩服设计师。她有40年的韩服设计经验,在首尔经营一家大型韩服工作室,然后移居新西兰,再到澳大利亚,并开了一家小型工作室。





两人是在联邦广场首届墨尔本韩国节Yang的韩服时装秀上认识的。





“有人告诉我,找到了可以帮我做韩服试穿的人,然后米兰达就来了,”69岁的Yang说。





“我很惊讶[一个]非韩国人的到来,在看到她系上如此完美的韩服丝带后,我更加惊讶。”





“绑韩服丝带很困难,甚至没有多少韩国人能够做得那么完美。”



我很惊讶[一个]非韩国人的到来,在看到她系上如此完美的韩服丝带后,我更加惊讶。 - Sunok Yang, Hanbok designer

戴问杨是否愿意做她的老师。





“我已经不年轻了,而且我一直在寻找一个韩国人作为接班人,但我没能找到任何人,”杨说。





“起初我以为她做不到,但她做得很好。所以我想,这可能会更好,因为我的心愿就是在澳大利亚推广韩服,而米兰达作为一个本地人可能会更好地完成这项工作,如果我把她教好的话。”



The two designers working together. Source: Supplied / Miranda Day 通过Yang的蹩脚英语和米兰达的蹩脚韩语,两位女性建立了联系。Yang的制作技术,从上衣到裙子,都得以传授。





“缝纫不需要语言。视觉方面的学习[才是最重要的],”戴说。





戴参加了韩国首尔延世大学(Yonsei University)的语言交流项目,Yang带她去探索传统韩服市场广藏市场(Gwangjang Market)。





“我知道把你学到的东西传给一个非韩国人是不常见的,但她是如此的开放,有如此强烈的意愿。”Yang说。



2019年,戴开始独立创作她自己的韩服,并于同年被邀请参加韩国庆州的一个时尚活动,与韩国的其他年轻的韩服设计师一起参加文化博览会。





她说,她以短袖、短裙和女裤展示了她非传统的现代设计,让观众感到惊讶。



Miranda Day's modern hanbok on display at the 2019 Gyeongju World Culture Expo. Source: Supplied / Miranda Day 她的汉服更现代、更舒适、更凉爽,适应了澳大利亚的温暖气候。但是包括鲜艳的色彩、独特的衣领和简单的线条在内的传统韩服的特点仍然存在。





戴发表的作品还展示了澳大利亚本土的动植物元素,如荆条和橡树叶,就是来自澳大利亚纺织品设计师里斯·斯坎内尔(Reece Scannell)的作品。





“传统上来说,韩国人在韩服设计上融入了很多他们本土的动植物,所以我想用澳大利亚的元素来做这件事,”戴说。





她的导师Yang在网上看到了这场时装秀。





“我被感动得哭了。我一直在告诉韩国的人们,我为澳大利亚设计师在汉服上的辛勤工作感到自豪,”她说。





2015年,戴在网上开设了米兰达戴设计公司(MiranDay Designs),现在在墨尔本的Thomastown经营着一个同名的工作室。



她为韩国和非韩国顾客制作传统和现代韩服,价格从60澳元到300澳元不等。她估计,自己在过去十年中已经制作了500件韩服。





尽管自己没有韩国血统,但戴在工作、商务和需要晚宴着装的特殊活动中都会穿韩服。





她说,这种着装方式和她的作品不是文化挪用。文化挪用在广义上是指一个多数群体的成员以剥削、不尊重或刻板印象的方式使用一个少数群体的文化元素。而戴她一直在与澳大利亚的韩国社区接触,了解他们的文化、历史和语言。



“我创业的目的是分享和传递我所学到的知识给其他人——包括韩国人和非韩国人——并让其他人有机会体验和学习韩服和韩国文化,”戴说。





“我很感谢这些年来得到了这么多积极的支持,我希望通过我现在所做的工作,我可以继续回馈社会,回馈那些一路帮助过我的人。”



Miranda Day participated in the 2022 Korean culture event at Melbourne University. Source: Supplied / Dominic Mulligan Jihee Kim是悉尼澳大利亚韩国文化中心的主任,她说戴的韩服受到澳大利亚韩国社区的欢迎。她说,社区成员对她的工作印象深刻。





“即使在韩国,也有许多韩服现代化的尝试,通过新设计来适应韩国人的现代生活方式。”





“我认为让韩服更适应澳大利亚的生活方式和气候,是一个非常聪明和明智的方法。”





根据2021年的人口普查,澳大利亚有超过10.2万人出生于韩国。





以下地图显示了澳大利亚讲韩语的人群的居住地。



Ms Kim says hanbok has also evolved to no longer just be clothing worn on special occasions - or just by Koreans.





"As Korean culture gains popularity around the world, many non-Koreans are also very familiar with traditional Korean hanbok which appeared in Korean historical dramas and the music videos of K-Pop stars such as BTS and Blackpink."



Jihee Kim says Miranda Day’s hanbok are welcomed by Australia's Korean community. Source: Supplied / Korean Culture Centre Australia “一旦某样东西成为一种大的时尚趋势,其他人就都会想这样做,”戴说。





“但同时,我认为很多韩国人对他们的文化遗产非常自豪。”



韩裔澳大利亚人迪恩·金(Dean Kim)最近为即将到来的农历新年从戴的公司订购了他的第一件韩服。





今年35岁的他出生在澳大利亚,父母都是韩国人,他从未拥有过韩服。唯一一次是他在作为婴儿庆祝自己的第一个生日派对,doljanchi上,按照韩国的传统,穿了一件多色韩服。



Dean Kim ordered a custom-made hanbok from Miranda Day. Source: SBS / Scott Cardwell “在我还小的时候,我的很多表兄弟、朋友们和家人们都有自己的韩服,但不幸的是,对我来说,我只有一套西装和领带,”他说。





“韩服非常昂贵,而且显然是质量非常好的那种材料,但是从韩国运过来,也是要价不菲。”



今年,他将穿着戴制作的充满活力的韩服给他94的岁祖母带去惊喜,这套汉服包括一条红色的裤子,一件带有小黄花图案的白衬衫和一件海军蓝背心。





他会穿着汉服进行“岁拜”,一种韩国独特的农历新年传统,包括向家庭中的年长成员深深鞠躬表示敬意。他觉得自己的祖母看到他时可能会哭。



Dean Kim and his parents at his 'doljanchi', or first birthday party. Source: Supplied / Dean Kim “她等我结婚已经很久了,韩服会让她觉得我终于要结婚了。”他说。





金说,他在成长过程中经历了一场“身份危机”。





“对我的澳大利亚朋友来说,我不够澳大利亚人,对我的韩国朋友来说,我不够韩国人,有时我会感到纠结。”





但随着年龄的增长,他说他意识到他不需要选择一种文化。





“我同时拥有两种文化,这是一件特别的、独特的、美丽的事情。我得到了两个世界的精华。”



Dean Kim and Miranda Day. Source: SBS / Scott Cardwell “拥有这种韩服......有点传统,有点历史,而且......米兰达是澳大利亚人,她的韩服是在澳大利亚制造的,这对我来说也有意义。”他说。





戴希望在2023年扩大她的业务,并专注于韩服租赁,使其价格更加低廉,起价将为100澳元。





“归根结底,这是为了推广和分享汉服,这是我想要的。”她说。





