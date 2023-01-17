澳大利亚冷冻薯条短缺：原因何在？会持续多久？

要点： 澳大利亚正处于马铃薯短缺的状态；

这导致咖啡馆和餐馆对其菜单进行了创新，一家超市对顾客实行了限购；

澳大利亚消费的马铃薯只有约70%是本地种植的。

它是家庭冷冻食品的主角。





但是，如果你最近一直买不到一袋冷冻薯条，你不是唯一的一个。





全澳范围内的短缺已经导致一些咖啡馆和餐馆暂时用甜薯代替这种最爱的油炸食品，或者完全从菜单上取消，而一家大型超市已经对顾客实行了限购。



是什么造成了短缺？

去年长时间的洪水和持续的潮湿天气极大地影响了澳大利亚马铃薯种植的产量。





马铃薯种植者和维州农民联合会副主席凯瑟琳 • 迈尔斯 （Katherine Myers）在接受SBS新闻采访时说：“马铃薯是一种季节性作物，因此它们需要三到四个月的时间才能从地里出苗，培育出好的植株，结出块茎，然后种植这些块茎。”





“长期的潮湿天气使得地里的作物管理变得太困难了，早期的作物难以收获，这意味着新作物的种植确实出现了相当大的延迟，特别是在（新州）里韦纳 （Riverina）地区，以及维州的中央高地 （Central Highlands）和塔州。”





这不仅影响了在马铃薯加工地区种植的数量，而且影响了马铃薯的大小。





她说：“马铃薯越大，皮与马铃薯的比例就越好。较小的马铃薯在工厂里去皮的浪费就会多得多。”



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迈尔斯说，与其它马铃薯产品相比，薯条更需要按照 “非常高的规范”制作。





她说：“马铃薯饼和类似的产品被面糊覆盖，薯块被面糊覆盖，因此你不太可能看到这些类型的产品出现短缺，因为可以使用的品种更多，质量也不必那么特殊。”





迈尔斯女士说，去年夏天欧洲的干旱也影响了供应水平。





她说：“在澳洲消费的马铃薯中，只有大约70%是在澳洲种植的。”



她说：“尽管加工厂和工厂以及像麦凯恩（McCain's）和辛普洛（Simplot）这样的公司会计划从欧洲进口马铃薯，但今年欧洲并没有多余的马铃薯，所以这可以说是双重打击。”





澳洲蔬菜和马铃薯行业的最高机构AUSVEG说，对冷冻马铃薯产品需求的激增也是造成短缺的原因。



短缺将持续多长时间？

为了应对短缺，Coles公司在圣诞节前推出了一项临时限购措施，即每位顾客只能购买两件冷冻马铃薯产品。





对新鲜马铃薯没有实行限购。



本周一下午，悉尼Coogee地区Woolworths Metro超市空空如也的冷冻薯条货架。 Source: SBS Coles公司的一位发言人接受SBS新闻采访时说：“我们感谢顾客的耐心，同时我们与供应商共同致力，最大限度减少缺货的影响，并在随后几个月将库存恢复到正常水平。”





Woolworths的一位发言人在SBS新闻采访时称，这家超市巨头没有任何计划对冷冻马铃薯产品实行限购，说它有“更多的供应”。





迈尔斯说，她预计冷冻薯条的短缺将持续一整年。





她说：“在未来12个月里，我们确实不太可能看到马铃薯丰收。”





“作为农民，我们对消费者、鱼薯店主以及餐馆老板表示同情，因为我们知道目前对我们来说是多么困难。”





迈尔斯说，随着气候变化导致极端天气事件的频率和严重性，她预计未来马铃薯歉收的情况还会增加。





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