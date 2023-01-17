维州或将禁止行纳粹礼 专家称这并不容易

要点： 澳大利亚新纳粹分子托马斯•苏威尔（Thomas Sewell）在墨尔本地方法院外行纳粹礼；

维州政府表示可能会考虑扩大禁止使用纳粹标志的列表范围；

专家警告说，澳大利亚的极右翼暴力极端主义正在抬头。

维州政府正在考虑扩大该州禁止的纳粹仇恨标志的列表范围，因为一名突出的新纳粹分子在法庭外做出了具有攻击性的手势。





苏威尔上周在墨尔本地方法院外对媒体发言后行纳粹礼，他残忍攻击了九号网络（Nine Network）保安，但避免了入狱。





这位29岁的欧洲澳大利亚运动领导人被定罪，并被判处18个月的社区惩戒令和150小时的社区服务。地方法官斯蒂芬•巴莱克（Stephen Ballek）称其攻击的“力量、速度和重复性都很残忍”。





在法庭外，苏威尔向媒体讲述了判决情况，然后做了纳粹手势，赞扬了阿道夫•希特勒 （Adolf Hitler），之后离开。





维州警方的一位发言人说警方正在调查。





该发言人在周五一份声明中告诉SBS新闻：“维州警方获悉，1月12日周四，一名29岁的男子在离开墨尔本地方法院时做出了反犹太的手势。调查正在进行中。”



Thomas Sewell leaves the Melbourne Magistrates Court in Melbourne on Thursday. Source: AAP / AAP IMAGE/AAPIMAGE 苏威尔的行礼行为没有受到任何指控。





自去年12月29日起，禁止展示“哈肯克鲁兹”（Hakenkreuz，通常被称为纳粹万字符号）的法律生效以来，在维州公开展示纳粹标志是非法的。违者将面临约2.2万澳元的罚款或12个月的监禁。





但维州政府可能会采取进一步措施。





维州政府一位发言人告诉SBS新闻：“我们已明确表示，在维州没有这种仇恨意识形态的容留之地——公开示威和展示只会造成进一步的痛苦和分裂。”





“政府将继续监控仇恨标志的使用，并可能考虑以后将更多的标志纳入立法。”





在德国、奥地利、斯洛伐克、捷克共和国、瑞士和瑞典，行纳粹礼受到禁止或限制。



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纳粹礼 “是仇恨的象征”

负责记录反犹太主义事件的反诽谤委员会主席德维尔 • 阿布拉莫维奇 （Dvir Abramovich）博士说，纳粹礼是“另一种形式的仇恨象征”，应该被禁止。





他接受SBS新闻采访时说：“他们用纳粹礼作为呐喊，庆祝希特勒的血腥遗产。我认为法律不应该支持他们。”





“看到纳粹礼，就像面对一把枪一样感到威胁性。”





“在我看来，它就是一种武器。在2023年，它仍然是合法的，这是一个不可接受的现实。”



维州政府能禁止纳粹礼吗？

虽然维州在2022年立法禁止公开展示纳粹万字标志，但没有禁止纳粹礼。





迪肯大学的极端主义研究专家乔希 • 罗斯（Josh Roose）博士对SBS新闻说，虽然禁止纳粹礼可能是有效的，但另类右翼和极右翼团体现在使用其他符号，如 “okay符号”，以获得“合理的否认”。





Okay符号是用拇指和食指连在一起，可以理解为代表白人权利的W（white）和P（power）。



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罗斯博士说， 如果被问及，他们可以说“他们只是在做一个okay的手势”。





罗斯博士说：“把纳粹礼列为非法行为的挑战是， 在潜在的可取程度上，有同样程度的模糊性。”





“一个人可以说他们只是手举在空中，而你曲解了，这种举证实际上是相当困难的。”





“从法律角度来看，你必须要考虑具体情况，并投入大量时间、精力和资源进行起诉。”



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卢斯博士说，禁止某些团体也可能使他们更难被追踪。





他说：“那么他们会不会转入地下？”





“他们可能改换不同的名字，分散开，到处散播，或在新的地方出现。”





澳大利亚安全情报组织总干事迈克•伯吉斯 （Mike Burgess）在其《2021年年度威胁评估（2021 Annual Threat Assessment）》中警告澳大利亚人，极右翼极端主义的威胁越来越大。





他说：“意识形态极端主义的调查已经从我们优先反恐案件的三分之一左右，增长到40%左右。”





“人们常常认为我们在谈论那些纹着纳粹万字标志纹身，穿着长统靴的光头党在小巷里游荡，像（电影）《无法无天（Romper Stomper）》中的临时演员一样，但现在已经不再那么明显了。”





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