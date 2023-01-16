【国际新闻】尼泊尔发生30余年来最惨烈坠机事故 已确认数十人死亡

NEPAL TRANSPORT ACCIDENT YETI AIR

epa10406959 Rescue teams working near the wreckage at the crash site of a Yeti Airlines ATR72 aircraft in Pokhara, central Nepal, 15 January 2023. A Yeti Airlines ATR72 aircraft carrying 72 people on board, 68 passengers and 4 crew members, crashed into a gorge while trying to land at the Pokhara International Airport. According to a statement from the Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN), at least 68 people were confirmed dead. EPA/KRISHNA MANI BARAL Source: EPA / KRISHNA MANI BARAL/EPA

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

至少有68人在尼泊尔的一次飞机失事事故中死亡。 据报道，机上有一名澳大利亚人，但这有待证实。（点击上方收听音频）

一架飞往尼泊尔旅游城市的飞机试图降落至一个新开放的机场。27分钟内，飞机坠入峡谷失事。

机上72人中，至少有68人死亡。

尼泊尔民航局表示，目前还不清楚是什么原因到这了这次事故。

民航局表示，在坠毁之前，飞机于当地时间上午10点50分最后一次从塞蒂峡谷（Seti Gorge）附近与机场联系。

这架双引擎ATR-72飞机由尼泊尔雪人航空（Yeti Airlines）公司运营，当时正从首都加德满都飞往距离其西部200公里的城市博卡拉（Pokhara）。

航空局称，在68名乘客中，包括15名外国公民和四名机组成员。

当地居民、33岁的迪瓦斯·博霍拉（Diwas Bohora）说，他当时坐在家里的阳台上，看到飞机低空飞行的那一刻起就开始拍摄。

因德拉霍吉·巴鲁瓦尔（Indradhoj Baruwal）是另一位目击者。

“当飞机发出巨响时，我们转过身来，看到竹林倒下了。我告诉我的朋友，飞机正在坠落到地面。我们听到了爆炸的声音。”

他说，有三人在坠机事故中幸存下来。

请听音频：

LISTEN TO
mandarin_20230116_NEPAL PLANE CA.mp3 image

【国际新闻】尼泊尔发生30余年来最惨烈坠机事故 已确认数十人死亡

SBS Chinese

16/01/202305:55

欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。


请在 
Facebook
和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。


READ MORE

【专家解读】移民律师详解近期移民政策形势

中国驻澳洲大使馆：行前48小时内核酸检测阴性者方可赴华

分享

Latest podcast episodes

sbs_mandarin_evening_news_0.jpg

SBS晚新闻（2023年1月16日）

Australia asks mandatory Covid-19 test from Chinese travelers

新冠阴性证明新规发布后抵澳的中国游客专访

The AFP conduct a raid at a home in Canberra (AAP).jpg

澳政界人士受到更多威胁：“民主正在受到公开挑战”

family income.jpg

【税务热线】当报税遇到澳洲牛奶金