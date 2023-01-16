一架飞往尼泊尔旅游城市的飞机试图降落至一个新开放的机场。27分钟内，飞机坠入峡谷失事。





机上72人中，至少有68人死亡。





尼泊尔民航局表示，目前还不清楚是什么原因到这了这次事故。





民航局表示，在坠毁之前，飞机于当地时间上午10点50分最后一次从塞蒂峡谷（Seti Gorge）附近与机场联系。





这架双引擎ATR-72飞机由尼泊尔雪人航空（Yeti Airlines）公司运营，当时正从首都加德满都飞往距离其西部200公里的城市博卡拉（Pokhara）。





航空局称，在68名乘客中，包括15名外国公民和四名机组成员。





当地居民、33岁的迪瓦斯·博霍拉（Diwas Bohora）说，他当时坐在家里的阳台上，看到飞机低空飞行的那一刻起就开始拍摄。





因德拉霍吉·巴鲁瓦尔（Indradhoj Baruwal）是另一位目击者。





“当飞机发出巨响时，我们转过身来，看到竹林倒下了。我告诉我的朋友，飞机正在坠落到地面。我们听到了爆炸的声音。”





他说，有三人在坠机事故中幸存下来。





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LISTEN TO 【国际新闻】尼泊尔发生30余年来最惨烈坠机事故 已确认数十人死亡 SBS Chinese 16/01/2023 05:55 Play





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