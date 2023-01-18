无视禁令 澳大利亚网球公开赛有观众展示俄罗斯国旗

要点 澳大利亚网球协会表示，经安保人员交涉后，该名观众已移走所展示的俄罗斯国旗；

俄罗斯和白俄罗斯的国旗最初被允许出现在澳网公开赛上，前提是不被用来造成干扰；

但在周一的一场比赛中有俄罗斯国旗被放置在场边，澳大利亚网球协会随即表示禁止。

有观众被拍摄到无视澳大利亚网球协会的新禁令，在澳大利亚网球公开赛的赛场中展示俄罗斯和白俄罗斯国旗。





澳大利亚网球协会最初允许观众携带俄罗斯和白俄罗斯的横幅到墨尔本公园 （Melbourne Park），前题是此举不会干扰赛事。





在周二早上，一场有乌克兰藉球员卡特琳娜·班德尔（Kateryna Baindl）的比赛中，有俄罗斯国旗在场边显眼位置出现，主办方随即撤回许可。





就在禁令实施几个小时后，俄罗斯的五号种子安德烈·卢布列夫（Andrey Rublev）和奥地利选手多米尼克·蒂姆（Dominic Thiem）在约翰凯恩球场（John Cain Arena）举行的比赛中，有球迷举起俄罗斯国旗。





澳大利亚网球协会发言人向澳联社说：“周二在约翰凯恩球场的一场比赛中，有观众挥动一面被禁止的旗帜，经安保人员交涉后，该旗帜已被移走。”



Spectators displayed a Russian flag during the first-round match between Kateryna Baindl of Ukraine and Kamilla Rakhimova of Russia at the Australian Open. Source: AAP, Supplied / Asanka Brendon Ratnayake 鉴于俄乌战事持续，来自俄罗斯及其盟友白俄罗斯的球员仅被允许以中立身份参加澳网。





澳大利亚网球协会最初允许球迷携带俄罗斯和白俄罗斯国旗，只要此举并非为对赛事造成干扰。





但在周一乌克兰的班德尔与俄罗斯的卡米拉·拉希莫娃（Kamilla Rakhimova）对阵的三盘比赛中，场边出现了俄罗斯国旗。





乌克兰驻澳大利亚大使米罗什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko ）在社交媒体上予以谴责，此规定随即被取消。





澳大利亚网球协会在周二发表的一份声明中表示：“该禁令将立即生效，我们会继续与球员和球迷合作，确保提供最好的环境来让大家享受网球（赛事）。”



澳大利亚乌克兰组织联合会（Australian Federation of Ukrainian Organisations）较早前表示，在显眼处展示俄罗斯国旗，是在“嘲讽”澳大利亚网球协会设定的规则。





该联合会主席罗曼纽（Stefan Romaniw）说：“澳大利亚网球协会已明确表示，俄罗斯网球运动员不能代表俄罗斯参赛。他们必须以中立的名义作为‘独立球员’出战，但这有什么意义？为什么俄罗斯国旗可以被允许出现在球场上？”





俄罗斯入侵乌克兰后，俄罗斯和白俄罗斯的网球运动员被逐出比利简金杯（Billie Jean King Cup）、戴维斯杯（Davis Cup）团体赛和温布顿网球公开赛，但仍获准以中立运动员身份参加其它大满贯赛事。





田径、足球和花样滑冰等其它运动项目也实施了类似禁令。





罗曼纽说，在战争期间，一些乌克兰运动员一直在前线战斗，其他人则无法回国。





他说：“当俄罗斯发射导弹时，乌克兰运动员就在前线作战。”





“2022 年 4 月，乌克兰网球联会在伊尔平 (Irpin) 郊区的网球中心被俄罗斯军方夷为平地。乌克兰的网球运动员无法回国生活、训练或探亲。现在并不是正常时期。”





With additional reporting by AAP.





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