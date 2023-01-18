中国人口近60年来首次出现负增长

据统计，中国去年全年出生人口为956万人，较十年前少了600万；死亡人口1041万；人口自然增长率只有负0.6%，而男性比女性的人口多3237万人。





同时，中国的出生率连续3年跌破10%，一些中国媒体更表示，出生人口是自1950年以来首次跌破一千万。





从年龄结构的分布来看，16至59岁的劳动人口超过八亿七千多万，占全国人口的62%；而60岁以上的人口则占接近两成。





65岁及以上人口占全国人口接近15%。





中国国家统计局局长康义表示，人口出现负增长的主要原因是因为出生人口减少，而这相信是与生育意愿下降、结婚及生育时间推迟和育龄女性人口减少等有关， 再加上人口老龄化，也导致人口出现负增长。





康义又表示，不用太担心人口负增长问题。他指出，中国的劳动力目前总体上都还是供过于求，而且劳动力素质也在提高，人均受教育的水平和整个产业是匹配的，他还表示，这是一个好的劳动力供给状况。



其实，中国在1959至1961年期间，曾经经历所谓“三年困难时期”，当时的经济发展迟缓，人民生活水平大受影响，也令人口死亡率激增和出生率大幅下降，在1960及1961年连续两年，中国人口都出现了负增长。





对于在超过半个世纪之后，人口再度出现负增长，康义解释，人口负增长是经济社会发展到一定阶段以后的结果，并称“很多国家也都在走这条路”。





统计数据还显示，中国的城市人口正在不断增加。





2022年，在城市居住的人口增加了646万人，超过九亿二千万人，增长幅度达65.22%，而农村人口则减少达731万人。





值得留意的是，中国去年爆发大规模新冠疫情，因为疫情而死亡的人数备受关注，但中国国家统计局暂未公布去年12月死亡人口数据；对于是否考虑每月公布死亡数据，当局称疫情防控进入新阶段，将会按照传染病“乙类乙管”及传染病防治法规定对外发布相关数据。



统计局还公布，中国去年的经济增长只有3%，增长率跌至过去四十年来第二低的水平，相比于前一年8.1%的增长下降了超过一半，虽然增长仍然比市场预期为高，但较中国原先所定的增长目标5.5%左右为低，相信这也与中国实施新冠清零政策以及房地产低迷的情况有关。





不过，统计局表示，今年中国经济一定会整体转好，并且对消费市场充满信心。





不过，中国青年的失业率正在上升，康义表示，去年因为受到疫情反复冲击影响，令中小企业经营困难增加，一些群体的就业机会减少，尤其是青年失业率是有所上升。





中国去年的新增就业人口有1206万，较预期目标高出100万，失业率一度超过6.1%。





而单在上个月，20至24岁大专及以上程度人口的失业率达21.1%。同时，今年高校的毕业生人数预计会超过1150万人，令就业压力仍然存在。





但康义表示，随着经济好转，就业需求扩大，岗位会相应增加，就业形势亦有望改善。





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