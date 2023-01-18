中国新冠感染可能已达9亿例 专家：澳洲应做好准备

北京大学在周末公布了一项研究，估计截至 1 月 11 日，已有 9 亿中国人感染了新冠病毒，占总人口的 64%。





相比之下，澳大利亚有 43% 的人检测呈阳性，尽管有抗体研究表明这个比例可能要高得多。





随着农历新年的临近，这一波巨大的疫情对中国和世界各国（包括澳大利亚）意味着什么？



阅读更多 中国官方新冠疫情数据受到世卫组织质疑

数字不是故事的全部

中国政府表示，在过去五周内医院内有近六万名新冠患者死亡。然而，根据中国对新冠病毒死亡的狭窄定义，政府声称新冠病毒仅导致其中 5500 人死于呼吸衰竭。





自 12 月初以来，媒体报导中国因病例激增导致医院、殡仪馆和火葬场不胜负荷。然而，政府报告在整个 12 月，每日感染个案不足一万，每日死亡人数为个位数。





同时，自 1 月 12 日以来，就再没有公布官方统计数字。





这缺乏透明度的举动导致世界卫生组织总干事请求中国提供更及时的讯息，以便对实地情况进行全面的风险评估。



COVID-19 patients being treated at Fengyang People's Hospital in Fengyang county, east China's Anhui Province, in early January. Source: Getty, AFP / Noel Celis

新数据是否有助于我们了解情况？

这些新数据并不完全有助于了解情况。九亿宗感染个案的数字与官方统计的 50.3 万宗病例相比，这巨大的差距只能透过从所有省份有系统地收集新冠病毒感染数据来解决。





通报的死亡病例均发生在医院，没有数据显示有多少人死于家中或养老院。中国的大多数城市和县都有常规的死亡证明系统，国家卫生健康委员会可以由此获得这些资讯。





如果我们同时接受北京大学的病例数据和政府的死亡报告（加上之前报告的 5300 宗死亡病例），则累计死亡率为每千例有 0.07 人死亡。相比之下，一向被认为拥有更好医院系统的澳大利亚，每一千名确诊患者则有 1.5 人死亡。



因此，中国的数字是不可信的：要不是病例被高估，就是死亡人数被低估。即使中国尚未达到 9 亿例感染病例，但从其他类似决定防疫措施的国家数据显示，这很快就会达到。



为什么会出现病例激增？

本轮疫情激增适逢中国放弃清零政策和几乎取消所有防疫措施。但其根本原因是之前人民感染率低，疫苗接种率也相对较低，导致人民集体免疫力低。虽然大约九成人口已接种了两剂疫苗，但只有 58% 的人接种了第三剂加强剂。





中国老年人的疫苗接种率也很低。政府最近宣布，大约有三成的 60 岁及以上人士（大约八千万人）没有接种疫苗和加强剂。在 80 岁或以上的群体中，这一比例接近六成。





“疫苗犹豫”在中国和香港的老人中非常普遍。虽然接种两剂量的中国主要疫苗国药（Sinopharm）和科兴（Sinovac）被证明是有效的，但它们作为加强剂的效果远不如信使核糖核酸（mRNA）疫苗。但中国拒绝进口 mRNA 疫苗。



抗病毒药物的短缺可能增加死亡人数

鉴于老人的疫苗接种率低，所以他们能随时获得特效药是非常重要。





然而，政府并没有储备这些药物，而且它们几乎不可能得到，除非要在黑市买卖。为期五天的 Paxlovid 抗病毒药物疗程至少要花费 2300 元美元（3300 澳元）。





由于中国要求降价，与 Paxlovid 的制造商辉瑞和生产 Lagevrio 的默克公司的谈判已经破裂。



The Chinese government did not stock up on COVID-19 antiviral drugs, such as Paxlovid, and they are almost impossible to get except on the black market. Source: AAP, SIPA USA / Richard B. Levine

这对澳大利亚以至世界有何影响？

随着往返中国的国际旅行回复，病毒无可避免地会传播到其他国家。





許多国家包括澳大利亚在內，坚持要求旅客在出发前 48 小時內进行新冠病毒检测，并取得阴性結果。韩国、台湾、日本和意大利等其他地区也需要旅客在抵达时进行检测。韩国报道表示，来自中国的旅客中有 23% 检测新冠病毒结果呈阳性。而在台湾为 21%。



世界可能还要再过一个月才能看到中国病例激增的全部影响。





农历新年期间，预计中国境内将有 20 亿出行人次。这会将病毒传播到偏远的农村，那里只有基本的医疗设备，也没有基因测序设施。





因此，该病毒可能会感染免疫力弱的人，而他们可能会有数月附带着病毒。这可能会导致病毒突变成为更易传播的变异株。





由此可见，澳大利亚要求出发前检测是合理的，但应包括对来自中国的飞机废水进行例行检测。因为源自中国的新变种病毒可通过其它不需要出发前检测的国家传入澳大利亚，例如印尼等。





对所有抵达的国际航班废水进行随机检测会对控制疫情有所帮助。





更重要的是，由于来自中国的新变种或在美国肆虐的 XBB.1.5 亚变异病毒株，澳大利亚需要正在变化为疫情做好准备。而我们并没有很好地应对现状。





我们需要提高疫苗接种率、增设室内空气清洁设备、在通风不良的环境中使用优质的口罩，并提供方便检测新冠病毒的途径。





目前，由于我们对病毒的广泛传播松懈了，令这些措施减少或取消。这是我们要承担的风险。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



