世卫敦促旅客在航班上佩戴口罩

世卫组织（WHO）欧洲区官员在记者会上说，虽然在欧洲检测发现XBB.1.5亚变种毒株的数量很少，但数量在不断增加。





世卫欧洲区高级紧急事务官员斯莫伍德（Catherine Smallwood）说，应建议乘客在长途航班等高风险环境中戴口罩，并补充说：“这个建议适用于任何从新冠病毒广泛传播地区抵达的乘客。”





卫生官员表示，XBB.1.5为至今检测到传播性最强的Omicron亚变种毒株。截至 1 月 7 日为止，其占美国新冠病毒病例的 27.6%。





目前尚不清楚 XBB.1.5 会否在全球引起另一波疫情。





专家说，目前的疫苗可以继续预防重症，并降低住院率和死亡率。





斯莫伍德说：“各国要求旅客出发前有检测结果需要有基础证据，如果考虑采取旅行管制措施，应该以非歧视的方式实施。”





她补充说，这不意味著世卫现阶段建议对来自美国的乘客进行检测。



世卫欧洲区总监克鲁格（Hans Kluge）分享了欧盟疾病预防及控制中心目前的评估，认为近期中国各地新冠病毒病例激增很可能不会对欧洲产生重大影响。





克鲁格补充说，这不是可以自满的理由，各国可自由采取必要的预防措施来保护其国民。





他表示，采取旅行管制措施的国家应确保此举是基于科学和非歧视性。





针对来自其他国家的乘客，各国可透过监测病毒基因作预防措施，但前题是不要分散国内病毒监测系统的资源。其他方法包括检测出入境闸口附近的废水，例如机场。





XBB.1.5 是 Omicron 的另一个亚变种毒株，是新冠病毒中最具传染性的，而且是目前肆虐全球的变种毒株。它是 XBB 的一个分支，是其他两个 Omicron 亚变种毒株的混合体，于 10 月首次检测发现。





XBB.1.5 在美国及其他地区正引发新一波疫情。与此同时，中国上个月放弃其标志性的“清零”政策后，新冠病毒的病例在当地激增，情况令人忧虑。





根据世卫本月较早时报告的数据，中国疾病预防控制中心的一项分析显示，在当地主要流行的为 Omicron 亚系 BA.5.2 和 BF.7 。





许多科学家，包括来自世卫的科学家都认为中国可能低报了其疫情爆发的真实程度。





斯莫伍德表示世卫意识到，在中国定义为新冠病毒死亡病例的范围很窄，“不是世卫建议各国采用的病死定义”。





如今包括美国在内，有十多个国家或地区要求来自中国的旅客进行新冠病毒检测。





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