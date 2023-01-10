敢不敢闻一下：阿德莱德奇臭“尸花”盛开 吸引大批游客前往观赏

这种原植于印度尼西亚的濒临绝种的花卉，散发出一种类似于腐肉的气味。





这种花卉要历时数年才能开花，而盛开的时间仅 48 小时。





这棵 1.5 米高的花卉种植于阿德莱德200周年温室 （Bicentennial Conservatory），其绿色外皮在周一 （1 月 9 日）剥落，露出夺目的酒红色内部和黄色花蕊。





这是近十年前这株植物在阿德莱德繁殖以来首次开花。



The titan arum, an endangered Indonesian flower, gives of odour similar to that of rotting flesh. Source: AAP / Matt Turner 2013 年，阿德莱德植物公园在洛夫蒂山 (Mt Lofty) 植物苗圃开始泰坦魔芋繁殖试验，将已成长尸花的插枝重新种植以培育新的植株。





繁殖试验的目的是培植成一系列，为全球的自然资源保护工作作出贡献。





有关人员表示，试验非常成功，公园现有约百棵处于不同发育阶段的泰坦魔芋。





这一次盛开是试验计划中首次开花。本周一，大约历时一个半小时才让人惊鸿一瞥和闻上一闻。





圣诞节期间，在凯恩斯植物公园，一种名为汉尼拔 （Hannibal）的泰坦魔芋也在大约五年来首次开花。





在2015 年、2017 年和 2018 年，也曾有“尸花”在阿德莱德盛开。





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