墨尔本胜利队因球迷暴力闯入球场被处以55万澳元罚款

要点： 墨尔本胜利队因上个月澳超男足德比中发生球迷闯入球场的暴力事件，被处以55万澳元罚款；

球迷暴力导致了与墨尔本城的比赛紧急中止；

作为澳大利亚足协一系列制裁措施的一部分，胜利队被扣10分但暂缓执行。

墨尔本胜利队（Melbourne Victory）在被处以55万澳元的罚款后，还被扣10分但暂缓执行——如果在接下来的三个半赛季中发生任何球迷暴力事件，扣分将被触发。





作为澳大利亚足球协会周二宣布的制裁措施的一部分，四届澳超男足冠军胜利队也将被迫恢复上个月与墨尔本城队（Melbourne City）的德比。





暴力事件发生在此前比赛开场后第22分钟——当时胜利队的球迷冲进球场，袭击了对手的门将汤姆·格洛弗，而复赛也将从第22分钟继续。





墨尔本城将保留此前比赛中的1比0领先优势，而复赛将在四月进行。





“无论谁赢得比赛，都需要因为在球场上获胜而被人们记住，”澳足协首席执行官詹姆斯·约翰逊在悉尼记者会上说。





“无论是从墨尔本胜利队身上扣分，还是给墨尔本城队加分，这都是我们想要避免的事情。我们希望本赛季的完整性保持不变。”



胜利队将有七天时间对制裁提出上诉。如若上诉，约翰逊表示澳足协将把他们“一路带到瑞士”，指的是总部位于瑞士的国际体育仲裁法庭。





他说：“我们考虑过（立即）扣分。”





“我们决定的是，最终重要的是我们比赛的完整性。”





“我们觉得，如果我们现在实施扣分，这并不是震慑球迷的最有效方式。”





“如果有观众跑到球场上，出现了攻击行为，就会自动扣10分，如果出现这种情况，就会破坏墨尔本胜利队的（赛季）。”





55万澳元的罚款是澳大利亚体育史上最大的一笔罚款。





在本赛季余下的时间里，主场比赛和客场比赛中所有使用中的球迷休息区都将对胜利队球迷关闭。





澳足协总计对冲撞球场的球迷发出过17项禁令。





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