这些雇主正在让他们的员工选择在国庆日工作 其他雇主会跟进吗？

要点： 卧龙岗大学允许员工选择在1月26日澳大利亚国庆日上班。

此前，澳洲其它一些公司也采取了类似举措。

并非所有人都认为1月26日是一个值得庆祝的日子。

卧龙岗大学本周宣布，它将允许员工选择在1月26日的公共假日工作，它成为澳洲最新一家这样做的雇主和第一家这样做的高等教育机构。





从今年开始，选择在澳大利亚国庆日工作的大学合同制和长期雇员可以在1月27日或30日休假作为替代。





此举是在与工会协商后决定的，此前包括Telstra、Network Ten和Woodside Energy在内的几家大公司也推出了类似政策。



雇主为什么要为员工提供这种选择？

澳大利亚国庆日是1788年，亚瑟 • 菲利普 （Arthur Phillip）船长在悉尼湾升起米字旗（Union Jack），宣布该地成为英国殖民地的日子。





虽然有些人认为这一天是庆祝他们所热爱的澳大利亚的一切，但其他一些人却越来越不重视它，全国各地的几个地方议会取消了通常在1月26日举行的入籍仪式和其它活动。





卧龙岗大学在宣布其改变政策的声明中说，它承认1月26日 “不是所有澳大利亚人的庆祝日”，它可能会让原住民和托雷斯海峡岛民产生 “痛苦的联想”。





声明说：“这就是为什么，出于对所有原住民的尊重，在2023年1月，大学的所有合同制和长期雇员将可以灵活地选择在1月26日工作，而不是把这一天作为公共假期。”



其他雇主也为他们的决定提出了类似的理由。





悉尼科技大学就业法副教授卡拉贝塔（Giuseppe Carabetta）说，推出这种政策的雇主显然是想更加灵活和包容，特别是考虑到1月26日已经成为 “对一些员工来说相当有争议的假期”。





他在SBS新闻采访中说：“有些雇主这样做是鉴于目前某些行业面临的‘雇员市场’。”





“我认为特别是小型企业表示，‘好吧，我不能提高你的工资，所以我将为你提供其他福利’。”





“如果你倾向于更加积极的态度，这也关于一些雇主意识到在生产力和工作场所文化方面增加灵活性和多样性的好处 — 在疫情的背景下，现在员工期望有更大的灵活性。”



会有更多的雇主采用类似的政策吗？

卡拉贝塔副教授说，他期望未来会有更多的雇主对于国庆假期采取灵活的政策。





他说：“现在开始有了进展，一旦步入正轨，规则往往会变得根深蒂固。”





但是，卡拉贝塔副教授说，雇主或行业是否在法律上被允许改变其公共假期政策，取决于对他们适用的判定或其他 “工作场所文书”，如企业协议。



他说：“对于此类文书未涵盖的其他雇员，《国家就业标准》允许工作场所的灵活性安排由各方商定......而雇主只能以合理的商业理由拒绝这一请求。”





卡拉贝塔副教授说，关于1月26日的政策变化也可能促使一些雇主为其它公共假日的工作提供更大的灵活性 — 这在澳大利亚的一些公司已经存在，包括金融服务公司德勤（Deloitte）、毕马威（KPMG）和安永（EY）。





他说，这将意味着那些庆祝非澳大利亚公共假期的文化和宗教活动的人将不必使用他们的年假。





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