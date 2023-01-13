“世界不能闭眼”：WHO呼吁各国提供新冠数据

要点： 澳大利亚各地COVID新增病例继续下降；

COVID-19阳性球手将被允许参加澳网公开赛；

世卫组织敦促各国对COVID进行病毒基因排序和报告。

全国各地COVID-19的新增病例正在减少。





新州代理首席卫生官菲兹尔（Jan Fizzell）博士说，关键指标显示，COVID-19病例的数量正按照预期继续下降。





然而，她表示，人们必须继续采取简单的措施来保持安全和健康。





新州和维州在七天报告期内录得最高的死亡人数，分别为112人和149人。然而，这个数字可能反映了假日期间报告的延迟。



澳大利亚网球协会周一证实，COVID-19阳性的球员仍然能够参加今年的澳大利亚网球公开赛。





赛事总监泰利（Craig Tiley）说，这一决定反映了整个澳大利亚的COVID情况。





今年，有关方面没有对球员提出疫苗接种或检测要求。





与此同时，中国已经暂时停止向来自日本和韩国的个人发放短期签证。





这是中国首次针对对中国游客采取“歧视性”入境限制的国家采取反制措施。





中国外交部发言人汪文斌周二表示：“中方坚决反对少数国家针对中国采取歧视性入境限制措施，并将采取对等措施。”



而随着新的Omicron变种XBB.1.5在美国迅速蔓延，世界卫生组织（WHO）已经敦促人们在长途飞行中戴上口罩。





世卫组织的斯莫尔伍德（Catherine Smallwood）说：“这应该是向从有COVID-19广泛传播的任何地方抵达的乘客发出的一项建议。”





世卫组织总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周四透露，自Omicron疫情高峰期以来，全世界共享的SARS-CoV-2序列的数量已经下降了90%以上。





他重申了测序对于检测和跟踪新变种的出现和传播的重要性。





“世界不能闭上眼睛，希望这种病毒会消失。它不会的。”





自去年2月以来，每周向世卫组织报告的死亡人数已经下降了近90%，然而自9月中旬以来，它一直“停留”在每周1万至1.4万人之间。





总干事说：“当我们拥有防止死亡的工具时，世界无法接受这样的死亡人数。”



上周向世卫组织报告的死亡数为近11500例，但世卫组织表示，由于中国对COVID相关死亡人数的报告不足，这一数字被低估了。





“我们要求所有国家提供这些数据。我们拥有的数据越多，我们对（这一大流行病）的了解就越清楚。”





根据世卫组织最新的COVID-19流行病学报告，全球每周的病例和死亡人数分别减少了9％和12％。





在国家层面，日本、美国、巴西报告的每周新增病例数最多，日本录得有史以来最高的COVID单日死亡人数。





各州及领地的长期新冠（Long COVID，又称新冠后遗症）专门诊所：



查看各州和领地COVID-19检测点：



若您快速抗原测试呈阳性，可在此登记：



在 SBS新冠信息专页 阅读以您的语言发布的新冠新闻和信息。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



