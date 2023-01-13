新廉航Bonza获批飞行许可 部分票价低至$50

澳大利亚民航安全局（Civil Aviation Safety Authority）行政总裁史宾丝（Pip Spence）周四（1 月 12 日）透露，新廉航 Bonza 已通过当局的严格评估和验证程序，以确保其能够安全运营。





史宾丝在新闻稿中表示：“这是重要的民航里程碑，局方祝贺 Bonza 获得航空运营商执照。”





“Bonza 的团队和民航安全局通力合作，完成申请程序，以确保航空公司的运营水平符合澳大利亚的最高航空安全标准。”



这家由美国投资公司 777 Partners 注资的廉航，预计将营运航班覆盖全澳 17 个目的地；其中 93% 的航线目前尚未有任何其它航空公司提供服务。





《澳大利亚人报》报道，17 个目的地包括 Tamworth、凯恩斯、纽卡斯尔、Port Macquarie、Toowoomba 及墨尔本 Avalon。短途航班基本票价为 $50 起。





Bonza 行政总裁乔丹（Tim Jordan）形容，此次通航是“澳大利亚航空业的历史性时刻”。





他在新闻稿中说：“公司对即将能服务澳大利亚民众兴奋不已，这也是最好的时机加入市场。”





“澳大利亚的国内旅行有着强大需求，澳大利亚大众理应能随时随地想飞就飞；飞行不应是只有少数人才能享受的奢侈体验。”





联邦运输部长凯瑟琳·金（Catherine King）表示，Bonza 的加入将促进行业的竞争，带来票价的减价空间。





她在周四的一份声明中表示：“随着行业持续从新冠大流行中复苏，这对 Bonza 和澳大利亚航空业都是是极受欢迎的新篇章。”





Bonza 最先于 2021 年 10 月宣布在澳大利亚的营运计划，当时的目标是在 2022 年中前启航。





民航安全局其后对其申请进行评估，令首航日期被延后，经多重磋商，直到本周四终获准航。





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