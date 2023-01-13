全澳有30万人在等待择期手术

澳大利亚医疗协会（AMA）表示，等待择期手术（elective surgery）的人数急剧增加，需要立即投入更多资金和改革来解决现状。





医疗协会主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）指出，如果政府不采取行动，等待择期手术的人数预计将在6月30日之前达到50万人以上。





协会最新报告称，等待择期手术病例的积压表明医疗系统正承受巨大压力，难以满足需求。





“最近各州州长谈论了卫生系统的糟糕状况和采取紧急行动的必要性，此报告突显了我们的医疗系统正在挣扎中” ，罗布森说。





他还在周四的声明中称：“我们的分析显示了医院无法满足需求或手术的推荐时间表，如果不采取干预措施，情况只会变得更糟。”





有报告称，全澳累计有306281人在等待择期手术，如果不采取行动，到今年财政年底，此数量将增长到50万例以上。





罗布森表示，澳大利亚需要一项全国性的计划来解决不断增长，和日益紧迫的择期手术积压，并需要立即注入更多资金来完善此项改革。





他说：“改革计划需要联邦和其他各州政府的资金支持，并提供长期注资承诺，以增加更多的工作人员，提高公立医院系统的服务能力”。





分析报告还显示，就手术积压的数据而言，维州占最大比例（有134950例，占积压总数的44%），其次是新州（77845例，占积压总数的25%）。





昆士兰州和西澳大利亚州各占约10%左右。





报告称，新冠疫情对择期手术的积压有重大影响。





罗布森表示，大部分病人都没有被添加到等候名单上，他们可能还在等待专科医生的门诊预约，或者干脆选择放弃手术。





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