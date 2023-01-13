薯饼 扇贝 炸土豆：为什么麦当劳新菜品的名字如此有争议？

要点： 澳大利亚麦当劳在其菜单中推出了新品“马铃薯扇贝”；

人们对它的称呼方式却产生了分歧，一些人认为应称其为薯饼或炸土豆；

许多款食品在澳大利亚的不同地区有着不同的名称。

当澳大利亚麦当劳宣布其菜单上的最新产品时，它重新点燃了一场由来已久的争论：它是一种马铃薯扇贝（potato scallop）、薯饼（potato cake），还是炸土豆（potato fritter）？





在社交媒体上，宣传帖使一些慷慨激昂的追随者对这家快餐巨头的名称选择提出异议，因为它把这种油炸马铃薯小吃宣传成了扇贝。





在昆士兰州、新南威尔士州和澳大利亚首都领地，这是这种外卖主食的首选名称，但在维多利亚州和塔斯马尼亚州，它是薯饼。





在南澳大利亚州，它最常被称为炸土豆，而西澳大利亚州和北领地似乎在这两个术语之间徘徊。





2015年，语言学资讯组织“语言学路演（Linguistics Roadshow）”的研究人员甚至绘制了该食物在该国不同地区的通用名称图。



Linguistics Roadshow mapped out the common names for a battered, deep-fried potato snack in different parts of the country. Credit: Linguistics Roadshow 多年来，关于这个名字的持续争议在社交媒体上引起了无数争论。





“你会认为像这样的公司可以用正确的名字来称呼某种东西，即薯饼，”克里斯·梅尔（ Chris Mayer）在麦当劳的Instagram的帖子下写道。





温迪·米歇尔（Wendy Michelle）坚持说：”香蕉蘸面糊油炸，就是炸香蕉。菠萝浸在面糊里炸，就是炸菠萝。因此，将一片马铃薯浸在面糊里炸，就是……炸土豆。”



Items such as potato scallops, togs, and doonas have different names in different states. Source: SBS

为什么食品在不同的州名字不同？

油炸土豆小吃是澳大利亚各地有着不同名称的食物之一。





在谈论泳装时，昆士兰人通常会使用togs一词，而新南威尔士州的人则更喜欢cossies。





昆士兰人在提到一种床上用品时也使用被子（doona）这个词，而其他州则交替使用羽绒被和棉被。





全国大多数地方都把橙色的瓜称为甜瓜（rockmelon），但在维多利亚州，它是一种哈密瓜（cantaloupe）。



面包中的香肠是全国各地流行的小吃，但在不同的地点，它也可能被称为滋滋烤肠（sausage sizzle）或三明治香肠（sausage sandwich）。





澳大利亚国立大学澳大利亚国家词典中心的高级研究员马克·格温（Mark Gwyn）说，尽管不同地区往往有不同的口音和词汇，但要追寻为什么会出现差异的原因可能很困难。





他说：“薯饼在维多利亚州使用得更多，而扇贝在新南威尔士州和昆士兰州使用得更多，要确定为什么会发生这种情况是相当困难的，但如果你去南澳大利亚州看看他们对炸土豆的使用，这就有点可以理解了，因为在阿德莱德和南澳大利亚州有大量的德国移民。”





”在澳大利亚，州之间会相互竞争......也许这有点影响到这些词在某一地区流行后的保留。”



谈到我们的口语术语和俚语的起源，格温表示，我们的语言和俚语受到了许多因素的影响。





他说：“就我们一些独特的澳式英语术语而言，很多都来自于英国的方言......而且有一系列的词汇都是从原住民语言中借用的。”





“因此，它归结于地理、气候，以及随着时间的推移，有些词是随着移民而出现的。”





“语言不是静止的，它与时俱进，反映了我们当时的关切和我们的文化。”





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



