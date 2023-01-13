猫王独女丽莎·玛丽·普雷斯利心脏骤停去世，享年54岁

丽莎·玛丽·普雷斯利（Lisa Marie Presley）——传奇摇滚巨星“猫王”埃尔维斯·普雷斯利独女——在因心脏骤停住院后去世，享年54岁。





她的母亲普利希拉·普雷斯利（Priscilla Presley）在周四的一份声明中表示：“我必须怀着沉重的心情分享这一毁灭性的消息，我美丽的女儿丽莎·玛丽已经离开了我们。”





“她是我所认识的最富有激情、最坚强和最有爱心的女性。”





在确认女儿被紧急送往医院几个小时后，这位77岁的老人发布了这一声明。





据洛杉矶郡消防部门发言人克雷格·利特尔（Craig Little）称，当地时间上午10点37分，在接到一名女性心脏骤停的报告后，洛杉矶郡的救护人员被派往普雷斯利位于卡拉巴萨斯（Calabasas）的家中。



TMZ网站发布了一张普利西拉·普雷斯利到达医院陪伴女儿的照片。





丽莎·玛丽·普雷斯利出生于1968年，是她父亲在孟菲斯的格雷斯兰豪宅（Graceland mansion）的主人，是一个受欢迎的旅游景点。1977年猫王在“恩赐之地”（Graceland）故居去世时，她才9岁。





她自己的音乐生涯始于2003年的首张专辑《敬启者》（To Whom It May Concern）。随后是2005年的《现在如何》（Now What），这两张专辑都进入了公告牌（Billboard）200专辑榜的前十名。





第三张专辑《风暴与恩典》（Storm and Grace）于2012年发行。





周二，丽莎·玛丽和普利希拉·普雷斯利出席了在贝弗利山举行的金球奖（Golden Globes）颁奖典礼，男演员奥斯汀·巴特勒因在去年的猫王传记片中担任主角而获得剧情片最佳男主角。





在接受奖项时，巴特勒感谢了这两位女性，说：“我永远爱你们”。





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