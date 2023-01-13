“黑色星期五”的不祥之名从何而来？

“黑色星期五”是西方文化中最著名的的迷信故事之一，总会让人们有种不祥不幸的观感。





有人认为，只要公历中每月的第 13 天刚好是星期五，这天就是非常不祥。





有专门研究恐惧症的心理治疗师甚至创造了术语“Paraskevidekatriaphobia”以形容人们对这一天的非理性恐慌。





梅杜大学（Murdoch University）研究员斯特加斯（Dr Kylie Sturgess）博士指出，“黑色星期五”的说法多年以来一直极富争议，人们对其起源、“不祥”的原因，以及是否应该害怕和避讳，一直争论不休。





“黑色星期五”的起源





“黑色星期五”源于西方文化中认为“这一天不吉利”的观念。根据日历的结构划分，每年至少会有一个星期五会出现在该月的第13天，有时会多达三个。起源有争议，随着时间的推移不断演变。





日耳曼传说是一种以古日耳曼人和北欧民间宗教为基础的神话。在这传说中，邪神洛基（Loki）参加了一个12众神的晚宴，他成为晚宴上的第13个神。洛基在席间迷惑诸神，并将他们杀害。





而基督教传统中，最后的晚餐有13位参与者——耶稣基督和他的门徒，据说这是在耶稣受难日受难之前举行的。



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然而，并非所有文化或宗教都认为13号星期五属于不祥。根据印度教历法，每月第13天被称为“Trayodashi", 信徒会在这天崇拜湿婆神。湿婆神在印度教三神中位列第三。





此外，在希腊和西班牙语国家中，“不祥的一天”是在星期二；而在意大利，不详的是在每月17日。





斯特加斯指，时至今日，随着美国恐怖电影的风靡，“黑色星期五”的传说和文化还在愈演愈烈。



研究证明

近年来，英国和欧洲的研究人员围绕“黑色星期五”进行了一系列研究，以了解人们的迷信思想对健康和行为究竟有何影响。研究比较了伦敦某地区在“普通星期五”和“黑色星期五”的交通事故率。研究发现，尽管在“黑色星期五”路上的司机有所减少，但当日入院人数却的确显著增加了。





但研究员提醒，即便如此，仍需要更多、更大量的样本数据，才能得出结论。其中可能涉及其他“未被识别的因素”，例如驾驶习惯和事故率等。





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多个在英国研究项目从2021年起收集了在“黑色星期五”间在大型医院值班的医生的工作数据，并将之与“普通星期五”比较。结果发现两者并没有显著差异，因而能推断：“黑色星期五”的手术室并没有比其他任何星期五更繁忙。



Based on the Gregorian calendar, there is always at least one Friday the 13th every year and sometimes up to three. Source: Getty / Stockbyte 尽管还有一项研究发现，芬兰女司机在这天的车祸略有增加，但研究人员表示，这很大程度是因迷信而引起的不安。其后续研究进一步得出结论：“黑色星期五”更容易有交通意外的说法并没有十足的证据支持。他们更倾向认为可能是“因迷信而疑神疑鬼”在影响着人们。





斯特嘉斯强调，这些证据”确实表明了“黑色星期五”并不比其他任何一天都不幸。





她说：“总的来说，我们可以讨论的是人们在这一天的行为习惯，以及他们是否会受到这不祥观念的影响。”



如何对待“黑色星期五”

斯特嘉斯说，在这样的一天感到不安并非罕见。





她说：“迷信这件事一直都非常流行、也很普遍。事实上，焦虑不安也很常见，但我们不应让它控制你的生活。”





“因此，如果你今天感到有点焦虑，请记住，这与其他任何一天其实并没有不同。”





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