中国官方新冠疫情数据受到世卫组织质疑

来自中国政府的最新数据显示，本周二中国仅有5个因新冠而死亡的病例。鉴于自清零政策结束以来疫情在中国的规模，这一数字显得过于渺小。





目前，中国政府所报告的新冠疫情数据处于最高水平，但公众仍然对其充满怀疑。





世界卫生组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安（Michael Ryan）说：“就记录和报告因新冠病毒而死病例的标准而言，肯定是有一些问题的。”





“我们认为（中国）定义新冠死亡病例的方式太过狭窄。目前需要是已经确诊为新冠的患者死于有关的呼吸系统衰竭才能算是新冠死亡病例，这个定义太窄了。我们知道所有国家都经常出现难以统计入院和重症监护设备使用的情况。”





“我们认为中国目前报告的数字不能反映出这个疾病所造成的真实影响，包括入院数据、重症监护数据，还有尤其是死亡数据。”





对于世界卫生组织来说，这是一项令人惊讶的公开评论。在新冠疫情爆发初期，世卫组织曾因和中国政府关系过近而受到批评。





世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说，这个拥有世界最多人口的国家现状非常危险。





“我们继续要求中国提供有关入院人数和死亡人数的更加及时、定期、可靠的数据，以及更加全面的实时病毒测序数据，”他说。





“世卫组织对中国生命安全面临的威胁而感到担忧，并重申疫苗对于防止入院、重症和死亡的重要性，包括加强针。这对老年人来说尤为重要，还有那些有基础疾病和更易出现严重后果的人。”



来自中国的报道也印证了这样的担忧。





据路透社报道，在中国最大的城市上海，医院已不堪重负。





仅在上海同济医院，就有人在停车场目击到七辆灵车和18个尸体袋。





一家英国卫生数据公司则估计中国每天有9000人死于新冠感染。





由于中国政府在病毒于2019年年底在武汉爆发后所采取的清零政策，中国人口对新冠病毒的天然免疫力十分有限。





本周，许多国家都担心从中国飞来的旅客携带病毒，再次引起病毒爆发。





日本、美国、澳大利亚等国已宣布要求旅客在登机前出示阴性新冠检测结果。



谭德塞说，他理解有关国家的做法。





“现在病毒在中国的传播水平如此之高，全面的数据也不愿提供，一些国家采取一些他们认为能保护其国民的措施是可以理解的。”





“疫情数据对世卫组织和世界其他国家都是很有用的，我们鼓励所有国家都及时分享。只有获得详实的数据，世卫组织才能对疫情现状进行定期、快速和准确的风险评估，并就此调整我们的指导建议。”





欧洲一些国家也开始效仿澳大利亚和美国的做法。





德国外交部长安娜琳娜·贝伯克（Annalena Baerbock）说，欧洲必须在这一问题上形成统一立场。





“鉴于中国目前几乎不公布任何信息，我们必须非常非常严肃地对待来自中国的这一波疫情。在获取有关中国现状完全透明度一事上，不仅仅是欧洲国家间的合作至关重要，和世卫组织的合作也十分重要，”她说。





欧盟委员会发言人麦克菲（Tim McPhie）说，至少应该考虑强制要求中国旅客出发前进行新冠检测。





“现在的草案是列出一些我们希望成员国采取的措施，我们在昨天提出了这一草案，它将很快被公布。这些措施包括对个人卫生的要求和对旅客的健康要求，包括推荐在从中国出发的航班上佩戴口罩。此外还包括检测飞机废水、机场测序监控、增加监控和测序频率，以及增加欧盟对病毒检测和疫苗接种的警惕程度。”





“这些措施都是为了尽可能地提高我们自己的免疫水平。我们还提议就是否有必要要求中国旅客在出发前进行病毒检测进行讨论。我们看到绝大多数的国家都支持这样的措施。”





中国的官方立场仍然没有改变。





中国共产党党报《人民日报》日前发表社论，呼吁民众团结起来，“赢得抗击疫情的最终胜利”。





中国政府还称正在增加药品供给，以满足医院、养老院及农村地区的需求。





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