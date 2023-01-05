中国国境重开而疫情严峻 澳洲旅游业能否迎来复苏？

对于中国公民Jack Zhang来说，1月的澳大利亚网球公开赛曾是吸引他和家人来澳旅游的最大动机之一，尤其是在经历了近三年的疫情封控之后。





“疫情之前，这就是一张机票的事，”Jack说，“但现在，先‘阳康’了再说吧。”





“阳康”，这个多多少少带点调侃意味的流行语所指的是在中国骤然取消“清零”政策后、大量民众所经历的感染新冠而后恢复的过程。



澳大利亚旅游业“未雨绸缪”

中国政府已经宣布从1月8日（本周日）起开放国境、公民重又可前往海外旅游，这一消息为澳大利亚旅游业带来一线曙光——根据一项来自澳大利亚贸易投资委员会（Australian Trade and Investment Commission，简称澳贸委）的 最新调查 ，在截至2022年9月的一年里，来自中国大陆的游客仅为62120人，这是大流行前的2019年同期水平的5%左右。





悉尼的一位自驾游导游卓先生表示：“这个消息放出来之前，其实大家就已经不停地咨询了，因为大家也憋了将近三年了。”



自驾游导游卓先生 Source: SBS 卓先生的公司在业务高峰期时曾拥有40辆车，而在疫情期间，“被迫无奈只能把车几乎都卖掉了”。





卓先生被相熟的中国游客昵称为小白，他说去年开始就已不断收到来自中国游客的询问。



去年就已经开始不停地有人问，小白，你还在做这个吗 ？明年我们来的话，你还能完成我们的梦想吗？ 卓先生

“因为其实有的人三年前已经订了的，只是因为疫情取消掉。”





房地产业的从业人士也捕捉到了旅游业复苏趋势下的商机，悉尼的地产资产管理经理Charles Cheng说：“像我们现在也收到越来越多这样（短租）的inquiry（询价），特别是来自华人地区和中国大陆这方面的游客，特别是专注在city（市区） 、Harbour Bridge（海港大桥） 以及在北海滩这边，这方面的需求是大大增加的。”



Charles Cheng Credit: Charles Cheng Charles所在的公司已开始为中国游客的回归“未雨绸缪”，“我们已经在开拓短租这方面的市场，希望帮助中国大陆的游客来解决这方面的问题 ，” Charles颇为乐观。



我也觉得未来的半年到一年之内，这方面的需求会大大增加，这方面的租金也会比之前有很大的提升。 Charles Cheng

同样对前景持乐观态度的还有在疫情中遭遇重创的餐饮业主。





悉尼市中心一家餐馆的经理Henry在疫情中曾面临收入和工作的严重影响，如今，他乐见在未来一、两个月能迎来中国游客的回归。





“等到（中国）游客，比方说再过多一两个月，真的走出（国门）来了，那我们肯定加一些比较符合（中国）游客口味的一些菜品，可能增加点人手，因为可能翻台率会更多一点，我们也是想多接待一点客人。”



中国旅客入境新规即日生效 有何影响？

与此同时，随着“清零”政策的终结，中国新冠感染和死亡病例激增，全球已有十余个国家采取针对从中国出发旅客的检测措施，澳大利亚也是其中之一。





从今天（1月5日）开始，在中国大陆、香港或澳门登机并抵澳的旅客须在既定出发前 48 小时内接受 COVID-19 检测，并在入境时出示阴性检测结果。这一检测可为快速抗原检测或核酸检测，如果选择快速抗原检测，则检测必须由医生或在医生的监督下完成。



悉尼居民Karen今天在机场迎来了久别的父母，Karen的母亲用简单的英文表达喜悦之情：“Exciting（很兴奋）！”





疫情来袭，Karen和父母已近四年未能相见，此前预定机票时澳大利亚还在实施入境旅客酒店隔离制度，而如今无需隔离，Karen表示：“还挺幸运的。”



Karen与母亲 Source: SBS 至于今日起实施的中国旅客入境新规，Karen的母亲说：“这次就要一个48小时（内的）核酸（检测结果），很简单，测一下就好了。”



尊重每个国家的规则。（检测）对我来说都挺简单的。 Karen母亲

同时，也有民众表示新规确实“带来一定的麻烦”，一位前来机场接机的悉尼居民Gary Sun表示，原因在于“现在中国国内的报告都是中文的，没有英文翻译”。





Gary Sun的太太前去中国探亲，由于疫情限制，“曾经买过几次机票，都被取消了，一直拖到现在才回来”。



Gary Sun Source: SBS 澳大利亚商业委员会（Business Council of Australia）此前曾警告不要采取任何施加边境限制的行动。





根据 澳贸委的最新调查 ，在截至2022年9月的一年中，尽管中国大陆游客大量减少，但这一群体在澳大利亚旅游所消费的金额约为13亿，仍为所有外国访客中消费金额最高的群体。而在2019年同期，中国大陆游客消费金额超过100亿。



国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）表示理解企业的担忧，会继续评估其经济影响。





他说：“商业领袖们希望我们在管理COVID-19方面和确保经济之轮持续转动之间取得最佳平衡。”





中国在12月底宣布不再发布官方的每日新冠死亡人数，并坚称其公布的新冠死亡数据一直是透明的。据健康风险分析公司Airfinity 估计，中国每天有超过200万例新冠病例，14700人死亡。





尽管病例激增，但在中国尚未发现新的新冠病毒变种。 世界卫生组织警告说，这可能是由于检测减少所致，并称中国最近几周增加了与世卫组织的接触，期待收到“更全面的数据”。





世卫组织流行病学家阿卜迪·马哈穆德（Abdi Mahamud）博士则警告说，中国可能会在几周后迎来另一波感染潮，因为届时中国将开始每年最繁忙的“春运”高峰期。



对于导游小白来说，相比于近在眼前的农历新年，他更期待的是能够抓住今年五月到十月的机会，因为按照他的行业经验，这些月份是开房车或者开越野车去环游澳大利亚的季节。





“我预计这时候，他们（中国游客）会回来。”





他说：“所以我也做了一些准备，我也做好了我的宣传视频，这些相应的路线路书，也是为了五、六月份做准备 。”





而对于中国游客Jack来说，他和家人势必将错过2023年的这一场澳网，至于何时能像疫情前一样轻松来澳旅游、消费，至少在眼下，仍是未知数。



