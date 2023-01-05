【2022健康大事记】进展与挑战并存，这一年，医学界发生了哪些值得铭记的事？

2022是有关健康挑战、限制、封锁和死亡的一年。





但是，随着科学家们努力寻找疫苗、药物和消除疾病的疗法，对那些正在经历疾病或害怕健康问题困扰的人来说，未来看上去更加光明。





阿尔茨海默病缓解药物的首次发现





在进行了30余年的研究后，科学家们终于找到了缓解阿尔茨海默病（Alzheimer）的药物。





在一项研究中，1800名阿尔茨海默病早期患者在18个月内被静脉注射单克隆抗体仑卡奈单抗（Lecanemab）或安慰剂。





研究期间，被注射Lecanemab的人发展到疾病下一阶段的可能性降低了31%。









在90年代初，现为伦敦大学神经学研究所神经科学教授的约翰·哈迪（John Hardy）曾是首次发现阿尔茨海默病种淀粉样变异（amyloid mutation）的一员。





他们的假设是正确的。如果能从大脑中清除淀粉样蛋白，可能会有一定的临床效果。





“对于阿尔茨海默病，我认为，我们可以看到人们正在向好的方向转弯……对我来说，这看上去绝对是重大的时刻。我认为，对病人来说，这是一个真正的进步。将需要几年的时间把它纳入系统。而我确信，会有更好的药物出现，而现在我们知道该怎么做了，这将使寻找下一个药物要容易得多。”





中国放弃新冠清零政策





随着北半球进入冬季，医学专家预计，新冠病毒病例会激增。





但是在中国，尽管实施病毒“零容忍”政策，感染人数还是出现了激增。





虽然大多数年轻人都接种了疫苗，但老年人的疫苗接种率仍然很低。这意味着封锁等限制措施被反复执行。





到11月底，人们走上街头，抗议新冠封锁。





A passenger airplane lands in Beijing Capital International Airport in Beijing, China, 27 December 2022. China will no longer require inbound travelers to go into quarantine starting from 08 January, the National Health Commission announced on 26 December 2022, as a major step to ease curbs on China's port of entry. EPA/WU HAO Source: EPA / WU HAO/EPA



世界各地的科学家警告说，新冠清零政策并没有发挥作用。





伦敦卫生与热带医学院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）传染病学研究员安妮莉丝·怀尔德-史密斯（Annelies Wilder-Smith）教授解释说，中国社区没有被允许建立他们的免疫力。





“在我看来，是没有别的观点的。你需要允许病毒流动。你需要建立自然免疫。”





12月7日，“清零政策”发生了戏剧性的转变。中国当局宣布撤销新冠患者隔离规则，并放弃了对一些公共场所的测试要求。





这标志着自2019年以来，这一曾使得数千万人次被限制在家中的政策被改变。





长期新冠症状影响人们生活

在欧洲，温暖的夏天使得人们重回街头和娱乐场所。但与此同时，在一个新的亚变体的驱动下，COVID-19病例激增。





它被称作BA.5.，是原始Omicron病毒的最新亚变体之一。





在7月，世卫组织警告称，欧洲的新冠病毒感染增加了两倍，占到全球所有感染病例的近一半。





随着欧洲部分地区在2020年夏天开始放松封锁措施，医生们开始意识到，存在那些没有完全恢复的病人，以及那些遭受长期症状影响的人。





Fred Marziano, 50, a Marin County Sheriff's deputy, walks through his neighborhood Source: Getty / Yalonda M. James/The San Francisco Chronicle via Getty Images



9月，世界卫生组织委托进行的一项研究显示，整个欧洲有约1700万人生活在长期新冠症状之中。





WHO研究人员的建模声称，在2020年和2021年之间，新发现的长期新冠病例会增加307%。





世卫组织欧洲办事处的凯瑟琳·斯莫尔伍德（Catherine Smallwood）博士说，世界各地的医生和健康服务机构承认病人告知的情况并找到治疗方法是至关重要的。





“这是一个真正的疾病。它必须被承认，必须被治疗。”





酒精消费增加





2022年进行的两项研究显示，大流行的另一个结果是酒精消费的增加。





由英国国民医疗服务体系（National Health Service）委托进行的两项研究发现，在大流行期间，大量饮酒的人喝了更多酒，并且在COVID-19限制后继续大量喝酒。





两份报告表明，英国需要采取紧急酒精政策。在新冠大流行期间重度饮酒者的酒精摄取增加可能会导致严重长期后果，包括有酒精有关的疾病、入院、过早死亡和医疗服务成本增加。





猴痘病毒扩大传播





正当人们开始期待2022年的夏季节日时，出现了另一种在非洲地区流行但并未在非洲大陆外广泛传播的病毒感染。





猴痘病毒可以通过皮疹来识别，在感染后患者身体会出现突起的斑点。





公共卫生工作者解释说，这种病毒是通过长期密切皮肤接触以及共用被褥、毛巾和衣物传播的。





Calls for more vaccines to combat Monkeypox in Australia Source: AAP / ANP/Sipa USA



沃里克大学（University of Warwick）医学院的劳伦斯·杨（Lawrence Young）教授是相信猴痘疫情可以得到控制的众多传染病专家之一。





“我的感觉是，这是一种在人口中已经存在了相当长一段时间的水平较低的东西，我们事实上看到了感染人数的增加。”





11月，世界卫生组织决定，猴痘这一名称正在引发针对受该病毒影响的社区的种族注意和污名化指称。





该名称将在全球范围内逐步取消，改名为m-pox或MPX。





在这场疫情中发现的病毒类型很少致命，感染者通常几周内就能康复。





截至7月底，全球近80个国家报告了近2.2万个病例。





MPX和COVID-19提高了人们对能在动物和人类之间传播的人畜共患疾病的认识。





根据美国疾控中心的数据，一半以上的人类传染病，如疟疾、埃博拉和SARS，均源于人畜共患疾病。





疟疾感染高于往年水平





科学家们正在努力根除的另一种人畜共患疾病是疟疾。





9月，巴基斯坦遭遇创纪录的季风，洪水导致十数万人流离失所，该国的大片国土被淹没。





巴基斯坦卫生官员表示，该国爆发疟疾、登革热等水传播疾病，造成感染者死亡人数增加。





部分儿童也染上肠胃炎和腹泻。





Source: AAP



根据12月8日发布的《世界疟疾报告（World Malaria Report）》，2021年，有61.9万人死于疟疾，高于2019年的56.8万人的水平。





2022年，科学家们一直在制定进一步方案，对蚊子进行基因改造，使它们无法传播疟疾。





中风治疗新进展





在澳大利亚，一项研究发现，部分中风患者对一些治疗的反应更良好——这取决于患者的种族。





墨尔本的一个团队参与了这项全球性研究。该研究或将有助于建立一套中风患者治疗的国际准则。





当流向大脑的血流被血块阻断时，就会发生中风。





血液稀释药物和手术的联合治疗是该研究的重点。这项研究针对来自新西兰、澳大利亚、中国和越南的300名患者展开。





Female physical therapist helps a senior man walk following a stroke. The man is using parallel bars in a rehab center. Source: Getty / Getty Images/SDI Productions



墨尔本皇家医院（Royal Melbourne Hospital）的彼得·米切尔（Peter Mitchell）教授参与了这项研究。





他说，这项研究非常重要，因为在全球范围内，并非所有的中风患者都在接受这两种治疗。





“二者都被视为联合治疗，而且那是黄金标准，但是存在一种想要停止使用血液稀释药物的倾向。”





该研究重申，治疗中风的最佳方式是同时使用血液稀释药物和手术。





“这是创建中风治疗指南的最后一则信息。从现在起，它将使得你觉得‘不应该给血液稀释药物’的想法停止。你应该给予两种疗法，这将成为我们预期的指南。”





炎症性肠病新疗法





同样在澳大利亚，一种治疗炎症性肠病（inflammatory bowel disease，IBD）的新方法即将问世。





一位澳大利亚科学家发现了一种与该疾病有关的细菌，现在，其新研究正在转向开发治疗这种疾病的新方法。





炎症性肠病是一组特定肠道慢性疾病的统称，主要包含克罗恩病和溃疡性结肠炎，其共同症状包括腹痛、腹泻、呕吐、血便、衰弱和体重减轻等，还有一系列其他相关疾病。









谈及这种疾病，澳大利亚正在利用有益细菌对抗有害细菌。





玛丽莎·科尼廖内（Marisa Coniglione）每隔八周就会到医院接受静脉注射，以控制她的





溃疡性结肠炎症状。





她从11岁起就患有这种疾病。尽管她保持乐观，但她说，这已经造成了损失。





“我无法学习我想要的东西，因为我没有足够的时间在学校。在我的休息时间，我不能像我想的那样旅行，因为我总是在想，我的病是否会发作。”





这种疾病引起肠道炎症和溃疡，导致严重的腹痛和血性腹泻，显著影响患者的生活。





而这，也是儿科肠胃病学家埃德·吉尔斯（Ed Giles）博士不得不经常开出的诊断。





“我照顾的许多病人在成长和发育过程中受到影响，这可能会影响他们的青春期、教育和潜在的未来职业前景。而且由于我们不了解的原因，这种情况在全世界各地都有所增加。”





他说，目前的治疗方法——如类固醇和免疫系统药物——会有副作用，且会随着时间的推移失去效果。





来自哈德森医学研究所（Hudson Institute of Medical Research）的塞缪尔·福斯特（Samual Forster）博士正在尝试开发一种长期解决方案。





他正在使用基于微生物的药物，通俗来说，就是用“好细菌”去对抗肠道中的“坏细菌”。





“它就像在你的日常生活中获取细菌，但我们正在控制你接受的细菌，以这种方式减少这些疾病爆发和后续状况的机会。”





炎症性肠病影响大约13万澳大利亚人，它不可治愈，而且致病原因仍然未知。





福斯特博士希望，通过识别症状背后的细菌，可以开发出一种安全、有效、有针对性的疾病疗法。





“我们要做的就是，实际上有一种特定的细菌组合，能够对病人有好处。”





大麻对自闭症治疗的积极作用





澳大利亚一直在积极参与自闭症研究。新研究发现，大麻有助于缓解自闭症患者的症状。





每150名澳大利亚人中，就有一人被诊断患有自闭症。





澳大利亚皇家全科医师学院（Royal Australasian College of General Practitioners）的詹姆斯·贝斯特（James Best）医生说，自闭症是一个广泛的术语，用来描述一个人可能具有的特殊特征。





“这些主要特征是，在你的社交方式和沟通方式上有挑战，而且还经常有固定的或固定范围的兴趣，而且经常与感觉敏感相关。”





Source: Getty / Getty Images



迈克尔·法伊（Michael Fahey）博士是墨尔本莫纳什医疗中心（Monash Medical Centre）的儿科神经病学负责人。





他领导了一项探索将大麻作为自闭症治疗方法的研究。





有14名儿童参与了这项为期20周的研究。





“我们在莫纳什儿童医院对自闭症儿童进行了一期试验，我们发现该疗法在一系列领域都有改善作用，特别是沟通、社交、焦虑和崩溃等令人担忧的症状。我们使用一系列经过验证的测量，以及询问患者和家属他们目前最担忧的症状是什么，来研究这个问题。从整体来看，我们看到了这些方面的改善。”





法伊博士说，这一问题还需要更多的研究。但随着研究人员厘清大麻如何改善自闭症经历，该疗法最终可以为自闭症儿童的父母带来希望。





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