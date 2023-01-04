“维京猎户座”号邮轮在澳洲泊岸受阻 生物淤积会带来哪些风险？

要点： 此前，受生物淤积 (biofoul) 影响，“维京猎户座”号 (Viking Orion) 邮轮数天都无法进入澳大利亚；

专家表示，船身淤积带来的生物安全问题令人忧虑；

与其它国家相比，澳大利亚对生物淤积管理的要求更为严格。

一位专家表示，生物在物体表面堆积被称为生物淤积。如没有作出干预，这将对环境造成破坏。生物淤积正是导致数以千计的邮轮旅客数天都无法进入澳大利亚的原因。





“维京猎户座”号邮轮周一（1月2日）在墨尔本停泊后，已返回预定行程，正驶向悉尼。





因生物安全相关问题，这艘 227 米长、由新西兰开出的邮轮，需要先清洁船体，才被允许驶入澳大利亚水域。



生物淤积对环境有何影响？

弗林德斯大学 (Flinders University) 生物膜培训中心 (Biofilm Training Centre) 主管吕特姆（Sophie Leterme ）副教授表示，在船身堆积的有机物，包括细菌、浮游生物、海草、贻贝和藤壶，可以使“偷渡”的物种到达澳大利亚。





吕特姆表示，入侵物种进入澳大利亚海洋环境是非常令人担忧的。





她向澳联社说：“如果它们到达我们的珊瑚礁，可能会破坏环境并导致一些严重问题。”





“例如，你并不希望发现日本或法国海藻占领澳大利亚生态系统的生物多样性。”





特别是较大船只，清洁工作需花费相当高的费用，需要潜水员，而且往往需数天时间。





吕特姆说：“公司可能因新冠疫情而没有尽可能地跟上要求。”



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澳大利亚对生物淤积管理有什么规定？

与其它国家相比，澳大利亚和新西兰对生物淤积管理的要求相对比较严格。





澳大利亚联邦农业部最近出台了新规定，来管理抵澳的国际船只上的生物淤积。





这包括更严格的要求，船只在抵达澳大利亚水域前要报告如何管理船身上的生物淤积。





虽然邮轮因生物淤积而无法泊岸的事情并不常见，但吕特姆怀疑类似情况一般经常在油船和其它船只上发生。





她说：“我猜因为它们没有牵涉那么多人，所以没有成为新闻。”



如何解决生物淤积以便船只恢复航行？

农业部在一份声明中表示，它于 12 月 28 日接到通知，称“维京猎户座”号的船体上存在“少量生物淤积”。





该部门称，当船只停泊在澳大利亚水域外，距离阿德莱德港约22公里处时，潜水员对船体进行了清理。





“维京猎户座”号发言人表示，该公司正与乘客协商就航程受到影响而赔偿的事宜。





发言人说：“清洁船身上的少量一般海洋附生物（通常称为海洋生物淤积或藻类）是例行的清洁程序，但这艘船却因此遗憾地错过了在数个港口停泊的机会。”





“维京猎户座”号邮轮将于今天（周三）抵达悉尼。





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