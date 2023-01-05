澳洲对中国旅客实施新冠旅行限制 是否会扩大到对其它国家？

要点： 澳大利亚对来自中国的旅客实施新的新冠检测规定；

专家表示，中国的疫情对澳大利亚的影响很小；

澳大利亚为何要求中国旅行者进行检测？是否会扩大到对其它国家采取同样措施？

澳大利亚对中国旅行者的新冠检测新规引发了质疑。人们发问，澳大利亚应如何应对海外疫情影响？它是否有可能针对其它正努力应对新变种传播的国家？





联邦政府宣布，从周四开始，来自中国大陆、香港和澳门的旅行者需在出发前48小时内接受新冠检测，这引发了专家们的批评。 澳大利亚首席医疗官建议反对这项新措施。





澳大利亚国立大学的传染病专家彼得·科力尼翁（Peter Collignon）教授表示，即使中国旅行者阳性率比其它国家的旅客高5到10倍，允许更多中国的阳性旅行者入境对澳大利亚疫情的影响微乎其微。





“因为有这么多的人从世界各地回来，他们将是少数病例，”科力尼翁教授说。





他说，目前澳大利亚新冠疫情呈减弱趋势。尽管如果有传染性旅行者涌入，基线病例可能会保持在更高水平。





那么，为什么澳大利亚会要求旅行者接受检测，此举是否会扩大到对其他国家呢？



Passengers wearing face shields walk inside the Beijing Capital International Airport in China on 1 January 2023. Source: AAP / Mark R. Cristino/EPA

要求中国旅客新冠检测可能是“政治性的”

联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）说，澳大利亚在引入飞行前检测方面“非常谨慎”，并指出美国、英国、日本、印度、韩国、马来西亚、意大利、西班牙和法国等国家也实施了同样的限制措施。





他还提到世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）博士在推特上的发文，“在缺乏掌握中国全面信息的情况下，世界各国采取他们认为可以保护本国人民的行动，这是可以理解的。”





世卫组织特别指出，中国缺乏关于病例基因组测序的信息，而这对发现新的变种非常重要，包括澳大利亚在内的其它国家都实时共享该信息。





周二，中国疾控中心的科学家向世卫组织提交了2000多人的基因组数据，数据显示，在其它国家流行的变种BA.5.2和BF.7占当地所有感染数的97.5%。虽然到目前为止，中国还没有报告新的变种，但世卫组织重申，需要迅速和定期将数据存入可公开访问的数据库。





在这几年的严格封锁后，中国在广泛的抗议声中放松了严格的新冠限制。但是，中国在12月24日停止公布每日病例数据，同时有专家认为计算新冠死亡人数的标准过于狭窄。





目前仍然没有什么数据可以帮助当局了解中国疫情的真实程度，而繁忙的医院和火葬场的场景引发了人们的关注。



People rest while tending to their elderly relatives along a corridor of a hospital emergency ward in Beijing on January 3, 2023. Source: AAP / Andy Wong/AP 《澳大利亚金融评论》周三报道，据政府消息人士称，澳大利亚新的飞行前检测措施是全球行动的一部分，旨在鼓励中国政府在与全球各地的卫生部门分享数据方面更加透明。





中国外交部发言人毛宁回击了针对中国的入境限制，称其缺乏科学依据。





她说：“我们对试图操弄疫情防控措施以达到政治目的的做法表示坚决反对，将针对不同情况本着对等原则采取相应措施。”





目前还不清楚这些相应措施是什么，从澳大利亚到中国旅行的人已经被要求在出发前48小时内接受新冠检测，并获得阴性结果。



澳大利亚是否会要求其它国家旅行者进行检测？

美国、欧洲和日本正处于冬季，这增加了新冠病例数上升的风险。 美国也出现了一种新的Omicron变种。





根据美国疾病控制和预防中心的变种跟踪系统，在不到一个月内，XBB.1.5亚变种在美国病例中的占比已从不到10%上升到40%以上。虽然它的传染性似乎更强，但现阶段似乎不会引起更严重的疾病。





昆士兰大学副教授保罗·格里芬（ Paul Griffin）表示，XBB.1.5 可能是目前最受关注的亚变种。 它已经在澳大利亚和英国蔓延开来。





“仅在这种情况下，我确实想知道为什么我们选择对中国旅行者......进行检测，而不是选择其他国家，那些国家有更多令人担忧的变种，”这位传染病医生和微生物学家说。





格里芬教授说，鉴于世界正处于大流行应对阶段，他没想到澳大利亚会对来自任何国家的旅客提出检测要求。





他说，考虑到人们的行程往往很复杂，可能会看到人们从多条路线到达目的地，从特定地点检测旅行者无法达到预期目的。





“我希望我们不会对其它国家也提出检测要求，”他说。





“我真的很希望看到我们致力于加强国内的监测，不是打开和关闭——而是要在国内进行非常好的持续监测，因为我们知道病毒不会消失。”





科力尼翁教授还认为，除非出现严重的新变种，否则不需要更多限制。





“对我来说，采取一些限制的唯一理由是出现一种新变种——它可以逃避疫苗，并导致更多的死亡和重症，”他说。





“过去几年，还没有出现过这样的变种，我也不希望出现这种情况。”





“现在有这么多人被感染，我们的重点应该是如何阻止重症和死亡？”





科利尼翁说，疫苗是防止死亡的最重要措施，其它措施包括鼓励户外活动和戴口罩。



Travellers at Beijing airport on December 29, 2022. Source: AAP / Andy Wong/AP

还能做些什么来保证澳人的安全？

格里芬教授说，使用检测废水等方法加强澳大利亚的新冠监测，比要求旅行者进行新冠检测更有效。昆士兰州和塔斯马尼亚州已经放弃这种方法。





他说，确保人们仍在进行核酸检测，这对收集新变种的测序信息有帮助。 这可能包括对返澳旅客进行检测，以帮助当局了解入境的感染者。





他说：“我们看到试图限制 Omicron 的传播是不可能的。” “如果中国确实出现了新的变种，它会很快传播到邻国，任何检测或遏制措施都不可能遏制住。”





卫生部长马克·巴特勒表示，政府计划对飞机废水进行检测，并且正在审查和加强对澳大利亚各地的社区废水检测。





当局还将对抵达澳的旅客安排自愿新冠检测，并加强对在海外14天内检测呈阳性的澳大利亚人的跟踪安排。





澳大利亚医学协会主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）说，保护澳大利亚人的安全需要真正的战略，而不是“一系列的政治反应”。





“我们非常希望看到关于如何应对北半球新冠疫情的综合战略，目前北半球大量的人在旅行，但对此几乎没有什么缓解措施，人们看到的是一系列政治回应，”他告诉澳联社（AAP）





“我们希望看到全面的战略，以公共卫生实践为依据，也就是说， ‘在这个脆弱的时刻，需要做些什么来保护澳大利亚人?’”





罗布森教授说，他理解人们对新冠措施感到疲倦，但除非采用基本原则，否则会有更多人死亡。





“我们刚从疫情最致命的一年中走出来……我们希望看到基于证据的、灵活的战略……并基于良好的公共卫生原则。”





“我们还没有从政府那里听到任何消息，除了一个看似拼凑的计划……是时候停止这种修修补补的做法，开始建立连贯性了。”





With AAP





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