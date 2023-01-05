国际女子网球协会：赛事重返中国取决于彭帅问题的解决

要点： 国际女子网协已经确认，在彭帅问题得到解决之前，不考虑相关赛事重返中国；

该机构希望有关机构对此展开调查，并希望有机会与她会面；

彭帅曾声称她遭到一名中国政府高级领导人的性侵犯，但后来否认提出过。

本文提到性侵内容。





世界女子职业网球比赛的管理机构国际女子网协表示，2023年国际女子职业网球赛事能否重返中国，将取决于彭帅问题的解决情况；该机构至今尚未与前双打世界冠军彭帅直接见面。





2021 年，彭帅在社交媒体发文，称国务院前副总理张高丽对其性侵，该帖子很快在中国社媒和互联网上被删除。 她后来否认提出过。





彭帅的帖子引起了国际社会对其安全的强烈关注，并导致国际女子网协暂停在中国举办比赛，这一决定预计将使女子巡回赛在转播和赞助方面损失数亿澳元。



Some people attending last year's Australian Open were seen wearing "Where is Peng Shuai?" t-shirts. Source: AAP / James Ross 去年年底发布的2023年临时赛事日历，列出了国际女子网协截至9月的赛程，但没有明确是否在中国举办赛事。





国际女子网协在一份声明中表示：“国际女子网协对重返中国的立场没有任何改变，我们只是通过美国网球公开赛确认了2023 年的赛程。”





“恢复（在中国的）比赛需要解决彭帅的问题。她公开指责一名中国政府高层领导人对她性侵是一种勇敢的行为。”





“就像我们对待全球任何其他运动员一样，我们呼吁有关部门对这些说法正式调查，同时让国际女子网协有机会与彭帅私下见面讨论她的情况。”



The WTA suspended all tournaments in China over concerns for the safety of Peng. Source: AAP / Andy Brownbill 国际女子网协表示已收到彭帅安全舒适的确认，但尚未与她会面。





“我们仍然坚持我们的立场，而且我们依然惦记着彭帅，” 该声明补充说，“国际女子网协将继续为解决这个问题而努力。”





“虽然我们一直表示，希望重新（在中国）举办国际女子网协赛事，但我们不会为此而在创立原则上妥协，”该声明说。





去年 7 月，由于中国的新冠疫情，职业网球联合会（ATP）取消了在中国的赛事。





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