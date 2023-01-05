Twitter全澳大瘫痪 用户剑指马斯克猛烈抨击

要点： Twitter在澳大利亚无法正常运行或运行速度极慢；

一个故障侦察网站表示，Twitter于澳洲东部夏令时间周三早上约6点30分开始出现长时间服务中断；

如今大约有580万澳人为Twitter的活跃用户。

澳大利亚和新西兰的Twitter用户纷纷就该社交媒体平台的延迟和中断问题向Twitter老板马斯克（Elon Musk）表示不满。





Twitter网站从周三 (1月4日) 开始出现故障或速度极慢，用户在其它社交媒体平台上发帖表达他们对服务受阻的不满。





网站Downdetector通过搜集不同资料（包括用户报告）来侦查其它网站是否出现服务故障。该网站表示，Twitter于澳洲东部夏令时间早上约6点30分开始出现长时间的服务中断，到晚上约11时才陆续恢复正常。





这是数周内的第二次服务中断。



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一位用户写道：“Twitter网站速度很慢，甚至无法载入。每月收取13澳元的费用，马斯克却无法维持网站正常运作。”





他所指的是Twitter“古怪”富豪老板马斯克给已验证账户开设的付费服务计划。





另一位用户Prodos Marinakis尝试了更改他的虚拟专用网络（VPN）设定来解决问题，但徒劳无功。





“我在澳大利亚正使用笔记本电脑，刚刚尝试使用美国VPN。不幸的是，我没有成功。”





据悉，全澳每月约有580万活跃的Twitter用户。



服务故障是在马斯克以440亿美元（650 亿澳元）收购Twitter两个月后发生，而Twitter这两个月来一直处在混乱和争议中。





在成功收购Twitter后，马斯克向员工发电邮并命令他们要“长时间高强度地工作”或接受遣散。马斯克后来解散了整个董事会并解雇了多个团队。





他还将Twitter验证服务作为赚钱工具、在Twitter总部安装床位，并恢复了之前被封锁的争议性人物的帐户，包括特朗普（Donald Trump）、彼得森（Jordan Peterson）、霍普金斯（Katie Hopkins）和泰特（Andrew Tate）。





数百名Twitter员工在11月离开了这个社交媒体巨头，其中包括负责修复错误和防止服务中断的工程师。





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