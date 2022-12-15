“挪日利亚”是哪里？Twitter误将两国混淆

挪威变成了尼日利亚的一部分？





该北欧国家的最高层外交人员于本周二要求推特（Twitter）停止将其最高层政治人物和相关机构标注为来自非洲国家尼日利亚。





挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）、外交部长维特费尔特（Anniken Huitfeldt）和外交部的官方认证账号，被推特标注为“尼日利亚政府官员或机构”，并维持了数小时。





“亲爱的@TwitterSupport，我们珍惜与尼日利亚良好的双边关系和国家名称的英文近似拼法，但请将我们标注为挪威（Norway），”该国外交部在推特留言，结尾附上了眨眼的表情符号。





推特在挪威外交部提出要求约四小时后更正了这一错误。





而这一乌龙引发了网民的一轮调笑。



有人引述关于“尼日利亚的信”欺诈事件并写道：“其实原来是挪威人一直向大家发有关于死去的王子和预缴费用的信息。”





又有人若有所思地说：“挪日利亚？”



亿万富豪马斯克（Elon Musk）首次尝试推出推特付费订阅服务后，随即涌现大量令人尴尬的假账号，吓怕广告商之余，也令人对该平台的未来心生疑虑。他于本周一重新推出了此服务。





在马斯克以在馬斯克以约630亿澳元收购这一社交平台后的第十天，他进行了大规模裁员，公司半数员工被裁，包括内容审核人员。



这位特斯拉老板加强支持有右翼倾向的内容，包括反对使用中性名词和美国政府对新冠情况的回应；与此同时，付费服务Twitter Blue在包括美国在内的少数国家重新推出。





Twitter Blue刚推出时引发轩然大波，涌现了大量冒充名人或公司的虚假账号，马斯克的团队被迫紧急叫停该计划。



