不要成为“外劳社会”：呼吁澳大利亚移民制度大改革

要點： 新研究报告呼吁澳大利亚移民制度进行大改革；

格拉顿研究所提出年薪8.5万澳元的移民合资格永久居留；

报告称移民制度“不合时宜”。

最新研究报告提出，澳大利亚的移民制度需要大刀阔斧的改革，以免变成一个“外劳”社会，削弱外籍技术劳工的福利。





格拉顿研究所 （Grattan Institute）警告，繁复的签证规定令澳大利亚对年青的“全球流动人才”的吸引力大减，另一方面，过于依赖低技术劳工导致薪金削弱和剥削。





研究所就国会有关澳大利亚移民制度的调查呈交报告，并促请联邦政府力争全世界“最优秀和杰出的人”及使澳大利亚更顺利地迈向净零排放经济。





建议包括废除年纪较大移民的优势，并简化制度以利于高收入移民长期居留。





格拉顿研究所经济政策项目主任寇茨（Brendan Coates）说澳大利亚的规定“繁复......不合时宜”，追不上瞬息万变的全球经济，造成处理延误。





他向SBS新闻表示：“该制度在现今世界中毫不合理。在面对一两年内人手短缺的时候，我们不应专注于让人居留数以十年计的永久签证上。”





“有很多我们需要加强技术的新兴职业甚至不被 （澳大利亚统计局） 列为职业，例如网络安全（cyber security），因为工种太新了。”



简化制度

格拉顿研究所建议的重点是革新雇主担保签证。





目前，临时技术移民签证只适用于某些职业的劳工，即年薪最少有53900澳元。





格拉顿研究所建议容许雇主担保年薪逾8.5万澳元的移民永久居留，另外让年薪逾7万澳元的所有移民有资格获临时担保。





寇茨说：“改为按薪金甄选技术移民，可以简化制度，更能实际地反映这些人的技术是否有价值。”





寇茨表示，格拉顿研究所估计这一制度在未来30年会增加澳大利亚的预算1250亿澳元，为双方带来确定性，即雇主可以用 8.5万澳元的年薪留住雇员，而雇员也有清晰的途径获得永久居留权。





报告还发现，年薪逾7万澳元的移民来澳后随着时间“往往大幅加薪”，但年薪处于这一数字之下的群体往往停滞在低技术、低收入的行业，受剥削情况更普遍。





虽然计分制的签证“大致上可行”，但报告呼吁加强重点于次申请人的技术，即配偶和家庭成员，他们占每年批出的永久技术移民签证”差不多半数”。





寇茨说：“申请人数目远比签证配额多，我们应该优先处理单身或伴侣双方均有高技术的申请人。”





商业革新和投资计划也会废止，报告指这类签证持有人通常年纪较大，收入也低于雇主担保移民。



削弱信任

格拉顿研究所还警告，扩大低技术临时移民以应付劳工短缺会削减低收入澳大利亚人的薪金，更加令依赖这类移民的行业实行剥削，“削弱公众对我们的移民计划的信任”。





工党曾承诺到2023年中每家养老院每周每小时都会有一名注册护士驻院，并预计移民对达到这一目标扮演着重要角色。





报告认同护理行业可能需要马上增加输入较低技术移民，但促请政府提高业内薪金，这也是长远应付人手短缺的唯一解决方法。





寇茨说：“短期你可以（增加移民） ，但有风险，会增加剥削这些劳工的风险，会有压抑澳大利亚的低收入、女性为主的护理业人士薪金的风险。”





“同时也会更加走向一个外劳社会。”



