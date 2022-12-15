【观点】“白纸抗议活动”终结“清零”政策

中国实行了近三年的“清零”防疫政策造成了诸多的不便，甚至痛苦和灾难。今年11月下旬，因新疆乌鲁木齐市被封堵的居民在火灾中丧生，引发了多座城市的“白纸”抗议活动。此活动被镇压下去之后，中国政府放弃了“清零”政策，但同时疫情又抬头了。“清零”酿祸，放弃“清零”之后，民众倒反而变得有些不适应了。





一、无字抗议：从政治笑话到现实





“白纸革命”是国际中文媒体给中国国内11月下旬爆发的一次大规模民众抗议行动起的名字。所谓的“白纸”，是抗议民众手中举着一张无字白纸，纸上虽然什么字也没写，但大家彼此心照不宣，明白共同的诉求是什么。这种抗议手法，是在威权国家才会发生的，因为民众知道，如果把反抗的口号写出来，就给当局抓人提供了口实。





“白纸”抗议其实是前苏联流传的众多政治笑话中的一则故事。社会主义国家的民众没有游行抗议的政治权利，苏联人就只能在家中餐桌旁朋友聚会时，编一些政治笑话来调侃当局，发泄自己的不满。





苏联解体后，有出版社曾经结集出版过一本《政治笑话集（Aнекдоты）》。 在俄语中的本意是“好笑的事”，源自英文的anecdote（轶事）这个词。在社会主义国家严厉的政治高压下，苏联人就把Анекдоты这个词用来单纯表示政治笑话。政治笑话来自民间，数量很大。苏联解体后，1995年莫斯科出版的那本《政治笑话集》有744页，大部分是苏联时代的政治笑话，总共有3500多个。





用白纸来表达不满和抗议，最初是苏联人编出来的政治笑话，收在上述《政治笑话集》当中。这个故事说，有人在克里姆林宫外面的红场上散发传单，被克格勃抓住了。特务没收了所有传单，却发现那些传单不过是白纸一张。这特务想了想，决定还是把发传单的人逮捕了。特务说，你以为你纸上没写，我就不知道你在说什么啦？





中国这次发生的“白纸”抗议，不是世界上的第一次无字抗议活动。2019年香港市民发动的“反送中”抗争的后期，就出现过白纸抗争。今年3月13日俄罗斯多个城市爆发了反对侵略乌克兰战争的抗议活动，不少俄罗斯人也使用了无字抗议的手法，但不一定都用白纸；在莫斯科东边的下诺夫哥罗德市（Nizhny Novgorod），一位女士因参加这次抗议活动被捕，她手里举的是一张无字的黑纸。





二、“白纸抗议活动”爆发





中国的这次“白纸抗议活动”，发生在新疆乌鲁木齐市出现了疫情防控惨案之后，直接针对的是这起惨案，而间接所指是中国严苛的防疫方针。





乌鲁木齐市天山区吉祥苑小区有一栋高层公寓楼，从8月初开始就以有居民阳性为由，被全楼禁闭，当局把楼道出口锁死了。11月24日晚这栋楼的15层发生火灾，虽然最近的消防站离这栋楼只有1公里，但由于消防人员无法进去救火，该楼居民也不能及时逃生，不少人因为火情或吸入有害气体而丧生。官方宣布这栋楼里死亡10人；但《美国之音》获得的资讯是一共有44人丧生。





很多中国城市都经历过类似的楼道封闭，各地民众都感同身受，同样的事情说不定会发生在自己家人身上。这激发了很多中国人的危机感，就发生了由大学生带头发起的白纸抗议活动。11月26日南京传媒学院一名女生在校园里举起了一张白纸，为在乌鲁木齐火灾的遇难者发声。





随后，深圳大学、上海大学、中国政法大学、武汉大学、复旦大学等纷纷加入。11月26日晚，在上海市静安区的乌鲁木齐中路也有大批民众聚集在一起，点燃蜡烛，悼念新疆乌鲁木齐市的火灾死难者。





到11月27日，这次“白纸抗议运动”遍布中国的15省，多个城市出现人潮，包括北京、上海、广州、重庆、成都、南京、兰州、西安、武汉、郑州、长沙、乌鲁木齐等地，上百所高等院校的学生响应参加。





海外留学生被国内民众的勇气感召，也纷纷举办了类似的悼念乌鲁木齐无辜死者、以及要求自由民主的抗议活动。11月28日到30日，从美国到加拿大，再从亚洲、欧洲到澳大利亚，中国留学生和当地民众纷纷举办了烛光悼念活动。



三、习近平放弃“清零”政策





中国当局在镇压这场抗议活动的同时，也放弃了“清零”政策。12月1日欧盟理事会主席夏尔·米歇尔（Charles Michel）访问中国，与习近平会谈。米歇尔对习近平强调了人权的“普遍性”，还特意提到了结社自由的重要。习近平则表示，这次抗议活动是民众对疫情防控方针不满引起的。





“白纸抗议活动”发生一周以后，12月6日中共政治局开会讨论了调整防疫方针这个事项。第二天“国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组”下发了一个文件，名称是《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，一共十条。





这个新的防疫方针宣布了以下的重要改变。一，停止实行了近三年的“清零”方针；二，无症状感染者与轻型病例可居家隔离，不再强行把人拉去强制隔离；三，不再到处检查核酸检测结果，除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等场所外，不再要求路人或旅行者、消费者提供核酸检测阴性证明；四，不再封堵居民住宅楼。





随后，中国政府宣布，从13日午夜开始，停用行政部门推行的对居民个人活动实施监控的“行程码”；同时，因疫情风险而被封锁的地区当中，大部分恢复开放。此前官方公布的疫情高风险地区高达3万多个，现在只剩下约4,500个，减少了85%。





这次中共防疫方针的改变，有呼应民间白纸抗议诉求的含意。不过，中国当局并不检讨“清零”政策执行中的问题，也不许批评“清零”政策；而文件中还坚持说，新的措施反映了“清零”政策的成功。



四、“清零”终止 疫情再起





自从中国政府改变疫情防控方针以后，中国因疫情而感染的阳性人数迅速上升。特别是在北京市，街道上行人减少，地铁里乘客稀稀落落。许多居民担心被感染，主动选择居家不出；同时，很多人急于购买相关药物，以致于药店里出现了缺货现象。





这种阳性人数明显上升的趋势，究竟是“清零”政策终止的结果，还是恰好在此时发生了疫情的反复？这个问题目前似乎没有答案。





“清零”政策结束之前，其实核酸检测阴性的民众仍然在正常活动；反而是发生了最新的疫情反复，人们倒减少了外出活动。从逻辑上分析，“清零”方针的终止，它本身并不会直接导致疫情再起；但是，停止执行“清零”方针之后，官方公布的阳性感染人数这个统计数据下降了。





最近几天，尽管许多民众发现自己检测核酸时，突然变成了阳性，但12日中国卫生部报告说，全国仅有8626个新阳性病例。实际上，由于不再强制测试核酸（PCR），而居民个人不大会把自我测试的阳性结果告知当局，因此，官方的阳性人数数据变得不可靠了。于是，习惯于靠官方阳性人数的变化来判断疫情动向的人，反而迷茫了。





三年前，疫情发生以后，中国采用了以防范传染为目标的防疫方针，因此才有了“清零”政策。但是，要想人为地完全阻止病毒的传播和感染，实现所谓的新感染人数“为零”，事实上是做不到的。而强制实行“清零”政策，却造成了民众的诸多不便，甚至是痛苦和灾难。





疫情已经三年了，虽然病毒不断演变，新的品种不时出现，但总体上来看，其致命威胁已经明显降低了。既然如此，不去尝试隔离所有的病毒携带者，而是让民众采取适当的自我保护措施，同时等待感染者的免疫机制发挥作用，可能是相对来说代价最小的疫情应对方法。





现在，中国政府放弃了“清零”政策，在防疫上转向世界上绝大部分国家采用的方法，即寄希望于人体的自然免疫能力。今后，中国的疫情是否会逐渐好转，像澳大利亚和欧美国家的疫情局势一样呢？我们还要拭目以待。





作者：程晓农，美籍华人经济学家、旅美学者。





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