六名中国驻英外交官在民主抗议者遭袭击后被召回

要点： 抗议者在10月的一次示威中与中国外交官发生冲突 ；

英国当局正在对此事进行调查；

中国已召回相关外交人员。

英国外交部长詹姆斯·克莱弗利（James Cleverly）表示，中国已经从英国召回了六名官员，虽然警方希望就一示威男子的遭遇对六人进行询问，该男子称他在中国驻曼彻斯特领事馆外抗议时遭到殴打。





克莱弗利说，在警方要求就这一事件问询这些官员，包括驻曼彻斯特总领事后，他们被中方召回了。





克莱弗利在给下议院的一份书面声明中补充说：“我对这些人不会接受（警方）问话或面临司法感到失望。”



“尽管如此，那些对曼彻斯特事件负责的人不再是——或很快将不再是——驻英国的领事人员，这是正确的。”





中国大使馆进行了反击，称英国未能保护其工作人员，并补充中方已就该事件向英方提出交涉。





中国大使馆表示因 “中国领事官员的正常轮换 ”，总领事郑曦已经返回中国。





英国警方一直在就一名示威者被殴打一事进行调查，该抗议者在反对习近平主席的示威活动中被拖到曼城领事馆内，遭到数名男子的殴打。





克莱弗利说：“社交媒体上的图片显示，一些人在领事馆入口处的行为似乎是完全不可接受的，”他就此事传唤了代理大使。



克莱弗利说，警方已要求六名中国官员放弃外交豁免权，以便对他们进行审讯。英国政府已通知中国大使馆，六名外交官需要在本周内放弃外交豁免权。





克莱弗利告诉英国广播公司：“我们所获得的回应是，中国政府现在已经将这些官员从英国召回，包括总领事本人。”





大曼彻斯特警察局在一份声明中说，他们将继续围绕抗议活动进行调查。





10月的抗议活动发生在中国执政的共产党在北京举行的十年一次的代表大会的第一天，习近平先生在会上赢得了前所未有的第三届领导任期。





中国大使馆说，抗议活动是 “暴力、破坏性的挑衅”，并补充说，英国未能履行其保护领事馆及其工作人员的义务。





“更重要的是，英国政府站在那些暴力骚乱者一边，”一位使馆发言人说。“这对中方来说是完全不可接受的。”



