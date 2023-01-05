送餐员收到双倍工资后被扣回 Uber指属“银行出错”

在中文社交平台上，不少Uber Eats华人送餐员在12月28日的发薪日当天发贴表示，意外收到双倍工资，金额按送单量由数元到数千元不等。





有网友称自己同时做Uber和滴滴出行（DiDi）的司机，均收到了双倍工资，形容是“迟来的圣诞大礼”。更多送餐员慨叹，早知如此“为何不多接几份订单”。





不过也有网友认为，这些公司事先没有通知会出双倍工资，相信只是系统错误。





但受益的送餐员不信邪：“就算真是bug（故障）又能怎样呢，钱都到我（银行）卡里了，他咋拿回去。”



Uber的双倍工资在社交媒体引发热议。 Credit: xiaohongshu 然而翌日12月29日，Uber便发出内部通知和电邮，称双倍工资是银行出错，多发的金额由银行扣回。通知对事件带来的不便表示遗憾，并称有疑问的人士可联络自己账户所属的银行。





其中一位受影响的是兼职送餐的悉尼大学留学生Elena，她之前收到的额外工资已被银行收回。





她此前发贴称，发现“Uber给我打了两遍工资”后，后悔前一个星期有三天没上班。从其贴文图片可见，她的银行账户在发薪日获得了两笔同样是828.98澳元的的转账。





Elena向SBS中文记者表示，对额外工资被收回感到失望，并称虽然不觉得事件对自己造成损失，“毕竟不是我的钱”，但知道有同行已把钱花掉，结果因银行账户余额不足而被透支，出现负数的数额。



华人送餐员Elena收到了两倍工资，但之后被收回。 Source: Supplied Uber接受SBS中文的查询时证实上述事件，估计事件影响约半数透过Uber平台营利的人士，包括司机和送餐员。





对于有送餐员的银行户口被透支，发言人强调，这是银行方面的问题，“不受Uber控制”，而事后Uber已立即发出通告表明银行会扣回款项。





“相关金融机构已迅速修正，我们确认所有合作司机和送餐员都已收到应得的收入......可以通过自己的Uber手机应用查看准确、实时的收入。”





对于事件可能对部分人士造成损失，发言人回应：“我们意识到事件带来的不便，就此向司机和送餐员社区道歉，并继续了解事发原因，避免事情再次发生。”





Elena则认为，Uber和银行都应就事件负责。





“这么低级的错误我觉得要有人负责任的。”





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