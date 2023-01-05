在澳华人组织称入境检测不无道理 新西兰坚决维持现状不动摇

政府日前宣布，针对来自中国内地、香港及澳门的抵澳旅客实施防疫限制，要求旅客在预定起飞前 48 小时进行新冠病毒检测，并须出示阴性检测结果以作证明。





此举由于违背联邦首席医官的建议而备受批评。但澳华论坛（Chinese Australian Forum）主席陈建青（Simon Chan）表示，虽然医学专家认为此举没有必要，但北京公布的疫情资讯确实不足。





他表示，如果旅客知道他们在旅途中将有较少机会感染新冠病毒，他们将对搭乘飞机更有信心。



澳华论坛主席陈建青。 Source: SBS 他于本周四（1 月 5 日）向澳洲广播公司（ABC）电台说：“你不会希望有一种新的变种病毒传入 (澳大利亚)，到发现的时候就太迟了。”



我与很多在澳华人朋友倾谈过，他们普遍认为（澳洲政府）作出这个决定并非不合理。 陈建青

他补充说：“他们（旅客）并不是要接受强制隔离。采取预防措施，总好过之后才采取行动。”



政府：“世卫‘理解’有关检测要求”

联邦政府一名发言人回应 SBS 中文查询时表示，新冠病毒是所有国家都正在应对的一项挑战，而世界卫生组织也对缺乏关于中国新冠疫情的全面资讯感到忧虑，特别是实时获取感染个案的基因组测序。





发言人称：“欧洲、亚洲及北美的不少国家或地区都对来自中国的旅客实施出发前的新冠病毒检测要求。”



世卫表示，鉴于缺乏（关于中国疫情的）资讯，有关要求是‘可以理解的’。 澳大利亚政府发言人

虽然世界多国都采取类似措施，但新西兰却表明不会针对中国旅客实施强制检测。





新西兰新冠病毒管理部长维拉尔（Ayesha Verrall）在一份声明中表示，公共卫生风险评估得出，中国旅客入境将不会令感染病例数显著上升。





她说：“这（情况）对新西兰构成的公共卫生风险很小。”



新西兰总理阿德恩（左）及新冠病毒管理部长维拉尔（右）。 Source: AAP / Mark Mitchell/AP 目前当局要求，抵达新西兰的国际旅客一旦出现染病症状，将需要接受病毒检测。而当局也在机场免费提供病毒检测。





维拉尔表示，当局将要求来自中国的部分旅客自愿接受病毒检测，以获取更多资料。她形容，此举反映新西兰也对中国疫情资讯分享不足有所忧虑，与世卫组织类似。



新南威尔士大学（UNSW）柯比研究所（Kirby Institute）副教授特维尔（Stuart Turville）表示，当下难以评估 Omicron 的亚变种病毒是否会带来更严重的染病症状甚至需要入院治疗。





他向澳联社（AAP）说：“社交媒体上有很多人歇斯底里地说，这将是下一个严重（的病毒株）。”





“在掌握数据之前，大家都只是在凝视水晶球。”



中方指责有政治目的 威胁将以对等措施反制

尽管中国也在实施同样的入境检测要求，中方却猛烈抨击各国采取入境限制，形容有关措施具有政治目的，并威胁称将以“对等措施”作反制。





外交部发言人毛宁本周二（1 月 3 日）主持例行记者会时表示，针对中国的入境限制措施缺乏科学根据。





她说：“我们对试图操弄疫情防控措施以达到政治目的的做法表示坚决反对，将针对不同情况本着对等原则采取相应措施。”



中方始终认为，各国的防疫措施应当科学适度，不应借机搞政治操弄，不应有歧视性做法，不应影响正常的人员交往和交流合作。 毛宁

中国外交部发言人毛宁。 Credit: China Foreign Ministry 澳大利亚战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）高级研究员詹宁斯（Peter Jennings）表示，他对中方表现出的“双重标准”不感惊讶。





他说：“这就是他们的运作方式，总是将责任推卸给另一个国家。”



我们不必予以理会。 詹宁斯

洛伊研究所（Lowy Institute）高级研究员麦格雷戈（Richard McGregor）表示，中国作出的威胁很大可能是以当地民众为受众对象，难以构成实际影响。





他说：“我不认为，目前，这将对双边关系构成任何巨大影响。有很多国家都对中国采取这项措施，而且也并非一个很繁重的要求。过去三年，中国民众几乎每天都需要接受病毒检测。”



LISTEN TO 中国来澳旅客1月5日起需阴性证明 澳洲学者和华人社区各抒己见 SBS Chinese 02/01/2023 12:09 Play

对于中方发出的“威胁”，联邦国库部长查默斯（Jim Chalmers）表示并不“特别忧虑”。





他向澳洲广播公司电台说：“如果他们针对我们采取的措施作出回应，这是他们的事。我不会推测他们会做什么。”





“全球卫生界及环球经济都对中国关于新冠病毒疫情的透明度及数据质量，存有很大的忧虑。”



联邦财长查默斯（左）及总理阿尔巴尼斯（右）。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

反对党：政府应解释违反医疗建议的理据

但反对党自由党副领袖利苏珊·雷伊（Sussan Ley）则继续敦促工党政府解释制定有关措施的理据。





她接受九号台旗下的电台访问时说：“这并不是关于（中国），而是关于我们如何处理我们的国际边界。”





“这个政府没有遵循医疗建议，所以他们需要解释他们是根据什么建议...... 以及作出这个决定的理由。”





联邦政府发言人也证实，香港特区政府有就澳大利亚的强制检测措施接触澳大利亚驻港总领事馆。





此前，香港政务司司长陈国基在社交媒体发表贴文称留意到“一些国家”对来自香港的旅客实施登机前检测要求，认为有关措施“既无需要也不合适”，故此“致信相关国家的驻港总领事表达关注，并阐述本港最新防疫安排，好让相关国家更好掌握实况并重新检视措施”。





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