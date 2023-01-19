电子烟公共卫生战：为什么澳洲可能会输？

要点： 现在从本地药房购买尼古丁电子烟产品需要有医生处方。

烟草店和便利店被禁止销售电子烟产品，但仍可在黑市购买。

健康倡议组织呼吁政府对电子烟制订更严格的规定。

一些医疗专业组织呼吁政府收紧有关电子烟的规定，警告如果不采取强而有力的行动，澳洲可能会在这场“公共卫生战”战败。





澳洲医学协会 (Australian Medical Association) 和澳洲皇家家庭医生学院 (Royal Australian College of General Practitioners) ，已向澳洲医药用品管理局 (Therapeutic Goods Administration) 提交有关法律意见。





澳洲皇家家庭医生学院于周三 (1月18日) 表示，对“尼古丁电子烟产品”(NVP) 实施更严格的规定，对于防止澳洲国民健康受到伤害至关重要，尤其是在”现在越来越多从未吸烟的年轻人开始吸食电子烟”的情况下。





澳洲医药用品管理局正在就拟订尼古丁电子烟产品监管改革进行公众咨询，该咨询已于本周结束。



什么是电子烟？

电子烟是以加热方式使液体产生可以吸入的蒸汽。





尼古丁电子烟产品含有尼古丁，被加热时便会蒸发和被可被吸入。



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自2021年10月起，所有尼古丁电子烟产品都只能凭医生处方从澳洲的药房购买，或通过网络经外国供应商购买。





其他零售商，例如烟草店和便利店，销售尼古丁电子烟产品是非法的，即使有医生处方。



澳洲现在有什么关于电子烟的政策？

悉尼大学公共卫生学院副教授弗里曼 (Becky Freeman) 是全国性关于追踪年轻人使用电子烟态度和行为研究的首席调查员。





她在报告中表示，在保护年轻人免受电子烟伤害方面，澳洲的模式似乎是“最佳做法”﹐但现实情况并非如此。





这归咎于为不属需处方范围的非尼古丁产品。





她告诉SBS新闻：“非尼古丁产品可以在便利店、烟草店、网上自由销售。唯一方法去分辨产品是否含有尼古丁是要在实验室进行测试。没过多久，进口商、零售商、在线卖家就躲避过了这项法规。因此，市场上充斥着这些非法产品。”





在11月，澳洲医药用品管理局的一份咨询文件发现，尽管有立法管制，但“尼古丁电子烟产品很明显地存在于黑市，而且儿童和青少年很容易能非法获取尼古丁电子烟产品”。



The market has been flooded with illicit vaping products, according to Becky Freeman, an associate professor at the University of Sydney's School of Public Health Source: SBS / The Feed

青少年吸食电子烟情况令人“深感忧虑”

弗里曼教授表示，电子烟仅供成年人戒烟时使用的说法，并不反映现实。





她说：“当你深入查看实际使用这些产品的人时，大部份是24岁以下的年轻人，而且他们不是为了戒烟而吸食电子烟。他们要不是完全不吸烟但只使用电子烟，就是同时使用这两种产品。”





“绝对是这些产品的制造商和销售者在推波助澜。”





在周三的一份声明中，澳洲皇家家庭医生学院主席哈里斯 (Nicole Harris) 表示，随着“大烟草”变成“大尼古丁”，澳洲面临着将一种公共卫生疾病换成另一种疾病的风险。





他说：“他们的策略是一样的，而且一如既往地愤世嫉俗。越来越多从未吸过香烟的年轻人现在开始吸电子烟，这情况令人深感担忧。”



收聽節目 電子煙較香煙健康？ SBS Chinese 02/10/2019 04:18 Play

澳洲医学协会：电子烟“并非无害，也不安全”

澳洲医学协会主席罗布森 (Stephen Robson) 教授在一份声明中表示，澳洲“有可能会输掉这场电子烟的公共卫生战”。





他说：“电子烟并非无害，也不安全，它不属于烟草管制的部份。”



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一份在周一 (16日) 获公开、澳洲医学协会在提交给澳洲医药用品管理局的文件表示，尼古丁电子烟产品作为戒烟工具的证据不足，而且电子烟产品是年轻人吸烟的途径。





罗布森教授说：“电子烟存在重大风险，需要更严格的监管，许多销售不含尼古丁的产品被发现含有尼古丁，并且还发现产品含有可能造成严重伤害的违禁化学物质，如维生素 E 醋酸酯和丁二酮，它们可能对肺部造成严重损害。”



呼吁政府加强监管

澳洲医学协会在其提交的文件中呼吁政府需重大调整，以降低被允许的尼古丁浓度，并停止批准个人进口经处方的尼古丁电子烟产品。





协会希望移除关于电子烟口味的宣传并引入包装要求，以及通过海关控制所有电子烟产品的进口。





澳洲皇家家庭医生学院也有类似的呼吁，例如对产品进行更严格的监管，包括尼古丁电子烟产品要在澳洲医药用品管理局注册，使电子烟产品与其他药物有一致的监管，同时亦要打击有关电子烟口味和包装的宣传。





澳洲便利店协会 (Australian Association of Convenience Stores) 等团体，正游说政府允许它们像销售烟草一样销售电子烟。





澳洲便利店协会行政总裁 Theo Foukkare 说：“如果我们的便利店能够向成年人出售可识别的、有适当监管，例如合符规定成分、调味和包装规定的尼古丁电子烟，就像烟草一样，我们就能够避开黑市买卖。”





弗里曼教授说：“我们不允许其他危险或令人上瘾的治疗用药物在澳洲自由销售，其他消费品和电子烟产品理应也绝对相同。”





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