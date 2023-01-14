年夜饭：怎样做到吃的健康 多吃不胖呢？

除夕之夜，人们总希望能和家人一起吃一顿团团圆圆的年夜饭。人们早早地就开始准备腊肉，酱鸭，卤味等带有浓厚年味的美食……美食当前，即使知道这些是高盐、高脂饮食，也还是控制不住手中的筷子。





营养师陶拓说，吃年夜饭要享受阖家欢乐的时光，不要因为太过控制自己的饮食而影响年夜的气氛，但在吃年夜饭时控制碳水最重要，用油也有讲究，初榨橄榄油是首选。





除了少碳水，多清蒸这些原则，陶拓认为吃饭的顺序也很重要。



第一碗：不吃主食，只吃各种蔬菜，比如素什锦，清炒时蔬、色拉、菌菇类等。

第二到三碗：蛋白质类，比如白灼大虾、时蔬海鲜、清蒸鱼、豆制品，麻婆豆腐、面筋、蟹黄豆腐、素鸡。瘦肉或者稍微带一点肥的肉，比如酱牛肉、烤鸡、羊肉串、猪里脊等，还可以加上适量蔬菜。

第四碗：少量的碳水。一般年夜饭餐桌上常见的碳水有米饭和饺子，这两个只能二选一。饺子建议女士吃6-7个为宜，男士吃8-9个为宜。

甜点：有的人家年夜饭的最后还准备了年糕，如果吃年糕，饺子的量要相应减少。最好8点左右吃完饭。

饮料：无味气泡水最好，也可以适量喝一些红酒。

如果这样吃，您既可以享受年夜饭的美味，也可以相对较好地控制您的体重、血糖和血脂。





请您点击音频，收听营养师陶拓的完整采访。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



