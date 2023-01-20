为什么美容性整容会损害心理健康？

虽然我们不能确定具体有多少澳大利亚人接受美容手术的澳大利亚人的确切数字，因为没有要求卫生专业人员报告他们的统计数据，但有一个共识是，整容手术的需求在上升。





2015年，澳大拉西亚美容医师学院（Cosmetic Physicians College of Australasia）发现，澳大利亚人每年在肉毒杆菌和填充剂等非侵入性美容程序上的花费超过10亿澳元。这比美国的人均消费高出40%以上。





在报告统计数据的美国，仅在去年就有42%的填充剂程序和40%的肉毒杆菌被用于美容手术。



Doctor injecting botox on man's face. Source: iStockphoto / Getty Images 进行整容手术的群体的心理健康问题的比率，可能高于一般人群，但似乎并没有足够的手段来确保要求进行美容手术的人的心理安全。



躯体变形障碍（Body dysmorphic disorder）

身体形象问题通常是寻求各种整容手术的人的主要动机。这些问题通常集中在寻求整容干预的身体部位，如鼻子的隆鼻手术。



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严重的身体形象问题是几种精神健康状况的主要特征。在寻求整容手术的人群中，最普遍的是躯体变形障碍症。在一般社区中，大约1-3%的人会有躯体变形障碍，但在寻求整容手术的人群中，这一比例上升到16-23%。





躯体变形障碍涉及对一个或多个感知到的身体外观缺陷的关注或痴迷，这些缺陷在其他人看来是不明显的或轻微的。为了应对有关缺陷的困扰，躯体变形障碍患者会做出重复的行为（如过度检查镜子中的身体部位）和心理行为（如将自己的外表与其他人进行比较）。





这些担忧会对患者的日常生活产生很大的负面影响，有些人因为害怕被别人看到而苦恼得不敢出门，甚至不敢和家人吃饭。





由于与躯体变形障碍有关的痛苦似乎来自于身体外观问题，因此，患者更有可能到美容诊所接受治疗，而不是到心理健康诊所。





Close up of a plastic surgeon marking the human skin for surgery. Credit: Getty 问题是，整容干预通常会使躯体变形障碍患者在手术后感觉相同或更糟。他们可能会变得更加专注于自身所认为的缺陷，并寻求进一步的整容手术。





有躯体变形障碍的病人在认为没有得到他们想要的结果后，也更有可能对治疗他们的美容师采取法律行动。





由于这些原因，躯体变形障碍通常被卫生专业人员认为是美容手术的一个 “警示标”或禁忌（不接受医疗程序的理由）。





然而，这并不是完全明确的。一些研究表明，有躯体变形障碍的人在接受美容干预后可以改善其症状，但痴迷可能只是转移到另一个身体部位，躯体变形障碍的诊断仍然存在。



其他精神健康状况如何？

到目前为止，躯体变形障碍是这一领域研究最充分的疾病，但并不是唯一可能导致整容手术的后不良的心理健康状况的原因。





根据最近的系统回顾，寻求整容手术的人中，抑郁症（5-26%）、焦虑症（11-22%）和人格障碍（0-53%）的比例可能高于普通人群（大约分别为10%、16%和12%）。



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然而，在解释这些比率时应该谨慎，因为它们在很大程度上取决于精神健康诊断的方式——临床医生主导的访谈（比率较高）与精神健康问卷（比率较低）。一些访谈方法可以展现更高比例的心理健康问题，因为它们可能是相当非结构化的，因此与高度结构化的调查问卷相比，其有效性值得怀疑。





除了躯体变形障碍，调查其他心理健康状况的研究也很有限。这可能只是由于身体形象的关注是身体变形障碍的核心，这使得它与其他类型的精神障碍相比，成为美容手术研究的合理焦点。





Close up of woman receiving botox injection in lips Credit: Getty Images

所以应该怎么做？

理想情况下，所有美容外科医生和从业人员都应该接受足够的培训，让他们能够对所有潜在的病人进行简单的常规评估。那些有迹象表明他们不太可能从手术中获得益的人，应该在接受手术之前接受心理健康专家的进一步评估。





这可以包括对手术动机的深入临床访谈，以及完成一系列标准的心理健康问卷。





如果一个人在评估过程中被发现有心理健康问题，这并不一定意味着心理健康专家会建议不要进行该手术。他们可能会建议进行心理治疗，以解决所关注的问题，然后进行整容手术。





目前，对于整容手术，只建议而不是强制要求进行评估（对于肉毒杆菌和填充物等注射剂，则根本不需要评估）。指南说，如果有迹象表明病人有“明显的潜在心理问题”，就应该进行评估。





这意味着我们依赖美容医生能够发现这些问题，而他们可能只在医学院接受过基本的心理学培训，而且他们的业务可能会从不参加此类诊断中受益。



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2022年8月，澳大利亚卫生从业人员管理机构和澳大利亚医疗委员会进行了一次独立审查，建议应“加强”围绕心理健康评估的指导方针，并强调医疗从业人员接受更多检测精神障碍的培训的重要性。





归根结底，由于美容从业者所治疗的病人是出于心理而非医疗原因而寻求治疗，他们必须将病人的健康放在首位，这既是出于职业操守，也是为了保护自己不受法律诉讼的影响。对所有寻求任何种类的美容手术的病人进行强制性评估，可能会提高病人的整体满意度。





Gemma Sharp是莫纳什大学（Monash University）的NHMRC早期职业高级研究员。她接受NHMRC早期职业研究奖学金（卫生专业类）的资助。





Nichola Rumsey是西英格兰大学（University of the West of England）的心理学荣誉教授。她为澳大利亚整形外科基金会提供咨询。





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