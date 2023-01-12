为什么澳洲需要更多公共假期

要点 移民澳大利亚的主要人群已经从英国转向亚洲国家。

一些人认为，这意味着澳大利亚应该实施更加多样化的公共假期。

但并非所有人都认为更多的公共假期是合适的。

要求澳大利亚采纳更多样化的公共假日的呼吁在移民社区引起了不同的反应，但促进多元文化的意图却受到了一致的欢迎。





在过去的二十年里，移民澳大利亚的朱主要人群已经从英国转移到亚洲国家。





印度、尼泊尔、中国、越南和菲律宾为2016-2021年间澳大利亚移民中最常见的五个出生国。





Osmond Chiu是智库Per Capita的研究员。





他说，澳大利亚应该“成为一个共和国，更改澳大利亚日，并提高文化上的多样性的代表”。



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Chiu表示，政府应该将排灯节（Diwali）和农历新年等重大文化庆祝活动定为正式的国家假日，澳大利亚一些最大的移民社区都在庆祝这些节日。





“澳大利亚是一个多元文化的国家，但在其机构中往往是相当单一的文化，而且这是一个投射到更广泛地区的澳洲形象，”他告诉SBS新闻。





“通过设立适当反映我们多元文化构成的公共假日，可以挑战那些关于澳大利亚作为亚洲边缘的西方殖民前哨的成见。”





“这表明我们是一个真正的多元文化国家，并相信文化多元化。”



澳大利亚锡克族志愿者组织（Sikh Volunteers Australia）的贾斯温德·辛格（Jaswinder Singh）说，将排灯节定为国家假日将是“朝着正确方向迈出的一步”。





“我相信这是一个好主意，”他说。





“这将展示更广泛的澳大利亚社会庆祝多元文化的意愿。”





排灯节，也被称为灯光节——是由印度次大陆的各个社区庆祝的。





它庆祝光明战胜黑暗，在印度教（Hinduism）、纽瓦尔佛教（Newar Buddhism）、耆那教（Jainism）和锡克教（Sikhism）中占有重要地位。



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锡克教徒通常称这个节日为邦迪·乔·迪瓦斯（Bandi Chhor Diwas），但也与印度教徒在同一天庆祝，根据印度日历，每年的日期不同。





辛格说，除了设立公共假日外，另一个办法是由政府每年发出信息，向该社区表示敬意。





“州和联邦代表可以发出问候信息，说‘今天是某某节，我们向社区和那些正在庆祝的人表示热烈的问候’。”





“这也将被认为是在澳大利亚庆祝多元文化的一个非常好的步骤。”



“不合适“

但并非所有人都认为更多的公共假期是合适的。





维多利亚州华人协会的公共关系官员Adwin Town说，这将引发其他社区的疑问：“为什么我们不行呢？”





“每个国家都会要求他们的新年庆典或节日成为假期，然后你会发现整个日历上都是假期。”





“这对澳大利亚的经济来说是不合适的。”





Town说，澳大利亚应该在一个与两国更相关的日期促进澳中关系，而不是一个公共假期。





“我们应该宣传中澳政治关系50周年，希望我们能够重建桥梁，重新点燃两国之间的信心，因为我们需要对方来进步，”他说。





2022年12月是澳大利亚和中国建立外交关系的50周年。





虽然Town说他不会支持公共假期，但他说这是一个好主意，可以在澳大利亚促进中国文化和多样性。





“在中国新年的那一周，墨尔本市议会可以提供服务业20%的折扣，”他说。



Town说，澳大利亚不应该只关注某一天，而应该在任何时候都支持全国各地的侨民。





“在本迪戈（Bendigo），那里有一个庞大的华人社区，我们可以宣传淘金热和我们所说的‘新金山’，”他说。





“在唐人街，我们可以有舞狮和所有其他的传统舞蹈。”





Town说，他的评论仅代表他个人的意见，而不是他的协会的意见。





亚洲各地的社区将于2023年1月22日庆祝农历新年，包括台湾、中国、香港、越南、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、日本、菲律宾和印度尼西亚。





澳大利亚目前有七个全国性的公共假日，这七个假日在八个州和地区都得到了承认。





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