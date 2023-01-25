歌剧院农历新年披红装 多元文化社区对此传统表达看法

Sydney Opera House

Australia joins in painting the town red for Lunar New Year by lighting up the sails of Sydney Opera House

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今年是悉尼歌剧院为农历新年披上红装的第十个年头。

在刚过去不久的农历新年大年初二晚上，新州多元文化社区齐聚在歌剧院对面的澳洲当代艺术博物馆，见证新州州长多米尼克·佩洛提（Dominic Perrottet）按下按钮，启动这一农历新年庆祝活动的仪式。

SBS为2023农历新年亮灯仪式提供独家媒体支持。

州长佩洛提在亮灯仪式之后接受了SBS 普通话电台的采访。
Premier Dominic Perrottet spoke for the event.jpeg
新州多元文化部长马克.科瑞（Mark Coure）、新州议员、来自绿党的Jenny Leong 、Hornsby市长Philip Ruddock AO、Paramatta Member Dr. Geoff Lee、乔治河市议员刘娜心、悉尼佛光会会长Daniel吴、悉尼华人舞蹈团的袁静和常乐女士、悉尼一个舞狮团的团长、三十多年前就从台湾来到悉尼的William 何先生、在澳洲经商的华人Shirley 沈女士等嘉宾向SBS普通话电台记者表达了他们对此亮灯传统的看法。

在澳大利亚多元社区，庆祝农历新年的还有韩国及越南社区等。澳大利亚人口普查数据显示，全澳华裔人口数量已接近140万人，占总人口的比例为5.5%，中文普通话仍是澳大利亚第二大常用语言，仅次于英语。

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