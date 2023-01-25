刚刚过去的圣诞和元旦，秦立巍在澳洲和父母一起过节。为了庆祝农历兔年新年，他将再次带着大提琴返回澳洲。





他告诉SBS普通话：“我出生在上海，13-19岁在澳大利亚，19-31岁在英国，31岁之后在新加坡。在澳洲的时间相对还少一点，但已经不是说过来旅游一次这么简单了，已经扎根了。虽然在澳洲的时间最少，每一次乘坐澳航飞机降落澳洲之前，（航班）会播放Waltzing Matilda，我一下子（听到就）热泪盈眶。”



2020年，尽管做了精心筹备，但因新冠疫情，秦立巍原定于墨尔本的音乐演出被迫取消。他说，让他欣慰的是，在2022年顺利回到墨尔本参与演出，庆祝农历新年。





今年，为了纪念农历兔年的开始，秦立巍会带着他的大提琴回悉尼参加“传奇与灯笼——农历新年音乐会”（Legends and Lanterns – Lunar New Year Concert）演出。





秦立巍说：“（农历兔年新年期间）能回到澳洲（演出）也是我的一大荣幸。但这次更加特别的是，是我带着中西文化（交流）的这种使命感参与的一次演出。我觉得这对我来说更加意义重大。”





在“传奇与灯笼——农历新年音乐会（Legends and Lanterns – Lunar New Year Concert）”，秦立巍将和小提琴家Harmonnia Junus合作演绎《双重协奏曲 (勃拉姆斯)》的一个乐章，他还会呈现给观众“跟随他一生的作品”——柴可夫斯基的《洛可可主题变奏曲》。同时，《新春乐》、《我的祖国》、《梁祝》等也是音乐会的重点曲目。





疫情期间，秦立巍和钟之岳合作，用大提琴和古琴演绎了《李香兰》，很受好评。当被问及是否有录制中西乐器合作作品的计划时，他说，“不管是古典到流行、西方文化到东方文化”，这种“跨界”存在一定的“冒险”，而他非常注重质量。





秦立巍一直参与一些公益演出，尤其是为“熏陶”孩子们而拉琴。他说，家长如果带着孩子欣赏农历兔年新年的这次音乐会演出，让孩子们提前了解一些音乐曲目的背景的话，对“音乐熏陶”和欣赏深度会很有帮助。





音乐家的人生经历，乃至兴趣爱好或许会在其演绎作品时有所流露。当睡不着的时候，秦立巍可能会起来喝杯牛奶、看个电影；如果流落荒岛但只能带三样物品，书籍应该是其中之一。在农历兔年新年期间，他看的一本书为Stephen Hough的《Rough Ideas》，他也特别喜欢电影《刺杀肯尼迪（JFK）》。他还有哪些兴趣爱好？带着大提琴常在世界各地演出的他有哪些感触？请您点击收听详细内容。



LISTEN TO “回澳演出是一大荣幸”——华裔大提琴家秦立巍用音乐庆祝农历兔年新年 SBS Chinese 25/01/2023 15:10 Play

澳洲各地都在庆祝农历兔年的开始，Willoughby市议会也推出一系列庆祝活动。作为2023年农历新年庆祝活动的一部分，Willoughby市议会鼓励民众在2023年1月18日至2月12日期间参加庆祝活动，在Chatswood享用美食佳肴、参加娱乐活动并享受艺术表演。“传奇与灯笼——农历新年音乐会”（Legends and Lanterns – Lunar New Year Concert）将于2月4日星期六晚上7点至9点，在Chatswood的The Concourse音乐厅举行。





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