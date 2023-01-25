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在农历新年之际，悉尼的Parramatta市议会推出了一系列庆祝活动。





在这里，你可以看到来自多元文化社区的西安长表演，舞龙舞狮；在Parramatta广场和百年纪念广场，您还可以看到五只憨态可掬的大型充气兔子——这是来自Parer Studio的大型装置艺术——《Intrude》。





在农历新年庆祝活动上，Parramatta市市长向澳大利亚的多元文化社区表达了她的祝福。





“对于那些有越南传统的人。今年是优雅的猫年，它智慧和温暖，用毛茸茸的爪子向我们挥舞着好运和财富。





但对其他许多人来说，我们迎来兔年，这意味着兔子的善良和温柔。我认识一个非常有名的人，他是属兔的，他就是我们的总理。我的兄弟也是属兔的；而我属猴。”





Paramatta是澳大利亚最具多元文化的城市之一，超过58%的居民出生在海外。





Will Sun是华人二代移民，也是农历新年现场活动的主持人。





他告诉SBS中文普通话，就像他的装扮一样，在澳大利亚的农历新年意味着多元和融合。





“我的发型英文名叫Melon——前短后长，前面就是做生意的，后面就是参加派对的。”









“我的装束也是一样，我的上半身就是传统的红色服装，下身就是短裤，在澳洲的热天里，就像东西方之间的合作。”





在Parramatta，来自华裔、越南裔、韩裔等文化社区的成员们献上了各式演出。





吴燕（Christine wu）是曾是中国北京京剧院国家级演员。在农历新年期间，她与搭档Joanna Zhang一起，将充满京剧元素的古风歌曲——《探窗》带给澳大利亚民众。





歌手Joanna介绍说，《探窗》是一首与爱情相关的歌曲。









“它是讲情人之间的分分合合，然后还有一些对人生的感悟。你可以听到对有惋惜、有憧憬，各种各样那种情绪夹杂在里面，然后融合的所有的元素。”





吴燕是一名专业京剧演员。来澳20余年，由于种种原因，京剧已经从职业变成一种爱好。但她没有放弃，并致力于在澳大利亚展现京剧艺术的魅力。





她告诉SBS中文普通话，各式的多元文化活动是展示京剧艺术的良好机会。





“我9岁上的北京戏校，一直在北京京剧院，是专业的京剧演员。”她说，“不是职业，就是做传统文化的一些传播。”





“《探窗》就是把京剧元素融合进去，把现代和古风结合在一起，在新春佳节之际，把这首歌献给大家。”





Joanna则认为，投身京剧和歌唱艺术，除了文化传播和交流之外，更重要的是让女性们能够在舞台上找回自己。





“因为爱唱歌一直是我的爱好，很多年前一直在舞台上演出。但是因为结婚生子了之后——有很多人其实是留学移民的——这些妈妈们跟我们的经历很相似，离开了舞台。”





Joanna与吴燕一起，把姐姐、妈妈们带回了舞台。





“我们重新找回自己，重新回到舞台上。而且是用这么一种特殊的方式传承中华传统文化，把京韵和通俗相结合，一起把这种爱的能量发扬出去。”







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LISTEN TO 当京腔京韵邂逅农历新年：唱响悉尼的年味儿 SBS Chinese 25/01/2023 07:16 Play





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