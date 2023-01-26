身体形象倡议者布琳姆菲特获颁年度“杰出澳大利亚人奖”

要点： 身体形象倡议者、作家兼导演布琳姆菲特获颁2023年度“杰出澳大利亚人奖”；

卡玛、马比尔和辛格是其他类别的得奖者；

奖项于周三（1月25日）晚在坎培拉举行的颁奖典礼上宣布。

在过去十年，布琳姆菲特（Taryn Brumfitt）一直致力于改变人们看待和谈论身型的方式。





她夺得2023年度“杰出澳大利亚人奖”这一殊荣。





周三（1月25日）晚上在坎培拉举行的颁奖典礼上宣布了今年的得奖者。





卡玛（Tom Calma）教授被颁授年度杰出长者奖，马比尔（Awer Mabil）获颁年度杰出青年奖，辛格（Amar Singh）获得年度本地英雄奖。



布琳姆菲特（Taryn Brumfitt）获颁2023年度“杰出澳大利亚人奖”，卡玛（Tom Calma）教授被颁授年度杰出长者奖，辛格（Amar Singh）获得年度本地英雄奖。 Source: AAP / Mick Tsikas

谁是布琳姆菲特？

布琳姆菲特于 2013 年在社交媒体上发布了一张之前和之后身型比较的照片，并将其命名为“反转”，她随后也开始为人所识。





“之前”的照片是在她参加选美比赛并遵循严格的饮食规则和健身计划时拍摄的，而“之后”的照片则展示一种较轻松的生活方式。





这一则爆红的帖文成为一个全球运动的催化剂。





布琳姆菲特创立身体形象运动（Body Image Movement），并于 2016 年发行纪录片《拥抱（Embrace）》，探讨身体形象、社交媒体以及女性如何看待自己。





这部电影现已有来自190个国家的数百万人观看，她在又2022年推出了 《拥抱孩子（Embrace Kids）》。



Millions of people around the world shared the 'before' and 'after' photos Taryn Brumfitt posted on Facebook. Credit: Taryn Brumfitt 布琳姆菲特在周三晚上领奖时表示，解决身体形象问题是很重要，尤其是在年轻人中。





她表示：“我们不是一开始就诞生在一个讨厌自己身体的世界。而是被世界‘教育’的。”





“我们一直被欺负和羞辱，令我们认为身体是问题所在。这些观点为何能成功影响大家，是因为七成的澳大利亚学童认为身体形象是他们最关心的问题。”





“与我们的身体交战不是我们生活的目的。”





她说，需要及早采取行动来解决身体形象和身体羞辱的问题。





她说：“这有很多事情可以做，而且要尽早开始，首先是我们要为孩子树立榜样，创造有自信的环境让他们可以茁壮成长。”





“我们厌倦了只谈论它，也厌倦了自己的身体所带来的苦难和痛苦。我们已经为改变做好准备，为了我们自己和下一代。”



布琳姆菲特的工作在个人层面上为许多澳洲人和世界各地的人们带来了巨大的变化。 Source: AAP / Mick Tsikas 布琳姆菲特与身体形象专家雅格（Zali Yager）合作，与 Embrace Hub——一个以研究主导，旨在培育身体正面性的机构——共同创作了一本育儿书籍。





她还写了四本畅销书藉，是国际知名的演讲者，她的工作得到联合国妇女署的认可。





全国澳大利亚日委员会（National Australia Day Council）主席罗奇（Danielle Roche）说，布琳姆菲特的工作为很多澳大利亚和世界各地的人在个人层面上带来了强大的变化。





罗奇说：“布琳姆菲特启发了全世界数百万女性，让她们对自己的身体感到舒适。”



卡玛（Tom Calma）成为年度杰出长者

卡玛教授是澳大利亚最受尊敬的人权和社会公义倡议人士之一。





从外交工作，到担任前原住民事务部长拉多克（Philip Ruddock）的顾问，再担任澳大利亚人权委员会的双重职务，这位拥有Kungarakan和 Iwaidja部落血统的原住民一生致力于改善原住民权利。





在澳大利亚人权委员会工作期间，卡玛教授于 2005 年发表《社会公义报告（Social Justice Report）》，为“缩短差距（Close the Gap）”运动奠定了基础。



卡玛（Tom Calma）教授被颁授年度杰出长者。 Source: AAP / MICK TSIKAS 他在建立澳大利亚第一民族议会（National Congress of Australia's First Peoples）方面扮演重要的角色，带领解决原住民吸烟问题的计划，十多年来共同主持澳大利亚和解（Reconciliation Australia），并共同领导和参与设计“原住民议会之声”（Voice to Parliament）的提案。





卡玛教授目前是坎培拉大学的校长，他是一名积极的义工、顾问，也是第一位入选澳大利亚科学院（Australian Academy of Science）院士的原住民。





卡玛教授在领奖时强调“原住民议会之声”进入议会全民投票的重要性。





他说：“今晚所有的澳大利亚人，我想说全民投票不是在选择改善人民生活或修改宪法，我们可两者兼得，但这需要两党合作，各级政府共同努力，而且必须让最受影响的人参与，即原住民和托雷斯海峡岛民。”





“我们很幸运能够以澳大利亚，这个拥有世上最古老文化的地方为家。这是我们应该引以为傲的事，我们应像许多人已经在做的那样一起庆祝。”



马比尔（Awer Mabil）获得年度澳大利亚杰出青年奖

澳大利亚国家男子足球员马比尔（Awer Mabil）于1995 年，在他的父母逃离南苏丹内战后，出生在肯亚的 Kakuma 难民营。





他在那里度过人生的前十年，随后来到澳大利亚，学会了英语，并通过踢足球结识朋友。





马比尔继续为阿德莱德联队（Adelaide United）和世界各地的俱乐部效力，并协助澳大利亚赢得2022年世界杯资格后，举国为他欢呼。



世界杯赛场上的马比尔（Awer Mabil）。 Source: Getty / Getty Images 马比尔共同创立非盈利机构 Barefoot to Boots，旨在改善难民的健康、教育、政策和性别平等。





由于要参加欧洲足球比赛，他未能出席颁奖典礼，只能通过预先录制的影片向观众致辞。





他说：“对我来说，最重要的是帮助下一代，激励他们做回自己，追寻梦想。澳大利亚给了我和我的家人追寻梦想的机会。”



辛格（Amar Singh）获得年度本地英雄奖

Turbans 4 Australia 的创办人辛格（Amar Singh）是 2023 年澳大利亚本地英雄奖得主。





1998 年，15 岁的他带着一个行李箱与母亲、两个姐姐和哥哥从印度旁遮普（Punjab）来到澳大利亚展开生活。





辛格于 2000 年成为澳大利亚公民，并从那时开始一直以自己是澳大利亚锡克教徒而自豪，但他的锡克教头巾和所蓄胡须，却令他受到种族性的诋毁和侮辱。



辛格（Amar Singh）获得年度本地英雄奖。 Source: AAP / Salty Dingo/PR Image 他成立了 Turbans 4 Australia 以帮助需要培养归属感和支援的澳大利亚人。





如今拥有300多名义工的该慈善机构每星期现在有 300 多名义工都会包装并分发多达 450 件食品和杂货篮，给那些在西悉尼面临粮食不足的人。





该组织还协助救灾，向新州北部利斯莫尔（Lismore）的洪水灾民、该州南部海岸受丛林大火影响的社区人士，以及在新冠疫情封控期间孤立无援和弱势的人们运送物资。





辛格表示，他希望看到来自不同背景的澳大利亚人都受到接纳。





他说：“作为一个宗教团体的行动成员，我的梦想是看到来自不同信仰和背景的澳大利亚人都受到平等对待。”





“我不想看到有人因为他们的头巾而被评价。我们都是人。我们都流着红色的血。作为来自不同种族背景的移民，我们有责任向每个人敞开大门，让他们了解我们的文化和传统。”





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



