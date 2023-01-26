澳洲女演员布兰切特和华裔女演员杨紫琼获奥斯卡最佳女主角提名

要点： 澳大利亚女星凯特·布兰切特（Cate Blanchett）在电影《塔尔（Tar）》中饰演一位管弦乐队的指挥家；

马来西亚华裔女演员杨紫琼凭《瞬息全宇宙》中主演的角色获提名；

2023 年奥斯卡金像奖入围的演员来自多个国家。

讲述穿越多重宇宙的电影《瞬息全宇宙》在今年奥斯卡金像奖入围名单中名列前茅，会员投选了几部广受欢迎的热门影片来角逐最佳影片奖。





《瞬息全宇宙》是一部科幻电影，剧情讲述一个恼怒的女人试图解决她的税务问题。这部影片获得 11 项提名，包括最佳影片和四项演员的提名。



Michelle Yeoh. (Pascal Le Segretain) 澳大利亚两届影后凯特·布兰切特在《塔尔》饰演一位管弦乐队指挥，获得最佳女演员提名，杨紫琼则以《瞬息全宇宙》中主演的角色同时入围角逐。





入围角逐的其他演员奖项的还有饰演摇滚传奇天王“猫王” 埃尔维斯·普雷斯利（Elvis Presley）的奥斯汀·巴特勒（Austin Butler），以及科林·法瑞尔（Colin Farrell），他在《伊尼舍林的女妖》饰演一位誓要恢复友谊的农夫。





詹姆斯·卡梅隆（James Cameron）的《阿凡达：水之道》为目前有史以来票房收入第六位的电影。该片也入围角逐最佳影片。





《壮志凌云：独行侠》和《猫王》是北半球夏季最卖座的两部大片，它们与史蒂文·斯皮尔伯格自传式成长故事电影《造梦之家》、《伊尼舍林女妖》、《塔尔》、《悲情三角》、《女人们的谈话》和《西线无战事》一同入围最佳影片。



能获得业界最高荣誉的得奖者将于 3 月 12 日在喜剧演员吉米·坎摩尔（Jimmy Kimmel）主持的颁奖典礼上揭晓，并在华特迪士尼公司的 ABC 网站上直播。





奥斯卡颁奖典礼和其它娱乐颁奖典礼一直努力吸引电视观众，尤其是那些花时间在 TikTok 和 YouTube的年轻人。





去年的奥斯卡金像奖颁奖典礼，其观众人数是有史以来第二少。当威尔·史密斯（Will Smith）在赢得最佳男演员奖前，掴了主持人克里斯·洛克（Chris Rock）一巴掌，吸引了大约 1540 万电视观众。





2023 年入围的演员来自不同国家，包括澳大利亚、古巴、爱尔兰和马来西亚、英国和美国的演员。来自爱尔兰的演员尤其多，占所有 20 项演员提名的四分之一。





得奖者将由组成美国电影艺术与科学学院约一万名演员、制片人、导演和电影从业员投票选出。





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