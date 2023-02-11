【生活杂志】“年后胖三斤”？减少卡路里摄入或无法帮您完成减肥目标

新年美食档是很多人都难以拒绝的美味诱惑，您是不是在年后胖了三斤了呢？





新年过后，许多人都会立下控制体重、改善身材的新年愿望。为实现这一目标，人们往往一边节食一边增加运动量。 但这是正确的方法吗？





卡路里这个词从何而来？计算卡路、减少卡路里的摄入是科学的减肥方法吗？请您点击音频，收听完整采访。





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