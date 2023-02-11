【生活杂志】“年后胖三斤”？减少卡路里摄入或无法帮您完成减肥目标

【生活杂志】“年后胖三斤”？减少卡路里摄入或无法帮您完成减肥目标Play16:06 Credit: Creative Commons下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.75MB) 俗话说“每逢佳节胖三斤”，春节假期过后，许多人会开始计划如何控制体重。食物中所含的能量是以卡路里来计算的，是不是减少卡路里的摄入就能达到减肥的目的呢？特约记者焦璐跟大家聊聊卡路里的话题。新年美食档是很多人都难以拒绝的美味诱惑，您是不是在年后胖了三斤了呢？新年过后，许多人都会立下控制体重、改善身材的新年愿望。为实现这一目标，人们往往一边节食一边增加运动量。 但这是正确的方法吗？卡路里这个词从何而来？计算卡路、减少卡路里的摄入是科学的减肥方法吗？请您点击音频，收听完整采访。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多【生活杂志】维州禁塑令于2月1日生效 您需要了解这些内容【生活杂志】飞机座椅该不该向后倾斜？分享Latest podcast episodes云端青少年交响乐团新春音乐会“从东方到西方”：一场孩子们的音乐秀土耳其叙利亚地震死亡人数逼近三万 土耳其多年地震税去向不明SBS早新闻（2023年2月12日）【园艺热线】自家制肥有异味还招虫？试试无臭鸡蛋液体肥