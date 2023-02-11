【生活杂志】“年后胖三斤”？减少卡路里摄入或无法帮您完成减肥目标

Calorie count on a diet plan

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俗话说“每逢佳节胖三斤”，春节假期过后，许多人会开始计划如何控制体重。食物中所含的能量是以卡路里来计算的，是不是减少卡路里的摄入就能达到减肥的目的呢？特约记者焦璐跟大家聊聊卡路里的话题。

新年美食档是很多人都难以拒绝的美味诱惑，您是不是在年后胖了三斤了呢？

新年过后，许多人都会立下控制体重、改善身材的新年愿望。为实现这一目标，人们往往一边节食一边增加运动量。 但这是正确的方法吗？

卡路里这个词从何而来？计算卡路、减少卡路里的摄入是科学的减肥方法吗？请您点击音频，收听完整采访。

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