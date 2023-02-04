【生活杂志】维州禁塑令于2月1日生效 您需要了解这些内容

早在2021年，维州政府就已经宣布，将逐步淘汰塑料饮管、餐具、碟、饮品搅拌棒、含有聚苯乙烯的食品和饮品容器，以及塑料棉花棒。





维多利亚州政府已与全国零售协会（NRA）合作，协助企业和组织了解即将实施的禁令并为其做好准备。NRA将访问维多利亚州的3000家企业举办信息发布会，并提供免费热线和邮箱。



为什么我们要禁止使用一次性塑料？

一次性塑料占我们在环境中能看到的垃圾的三分之一。

清理这些垃圾既困难又昂贵。

通常这些塑料制品只被使用几分钟，但会在环境中停留很长时间。

伤害野生动物并污染我们的食物和水。

许多一次性塑料制品很难回收，而且在经济上也不可行。如果乱扔垃圾，可堆肥塑料制品会像传统塑料制品一样危害野生动物。





许多可堆肥塑料需要在专门的堆肥设施中进行处理才能分解。所以，通过禁止有问题的一次性塑料制品，我们将减少塑料污染。



从 2023 年 2 月 1 日起，将禁止使用哪些一次性塑料制品？

该禁令适用于由传统、可降解和可堆肥塑料制成的一次性塑料吸管、餐具、盘子、饮料搅拌器和棉棒。该禁令还适用于由发泡聚苯乙烯制成的食品服务项目和饮料容器。





例外，由于残疾或医疗需要需要一次性塑料吸管的人仍然可以购买和使用这些物品。





违禁物品具体包括以下一次性塑料：



吸管

餐具（包括刀子、叉子、勺子、筷子、叉子、铲子）

盘子

饮料搅拌棒

棉花棒

膨胀聚苯乙烯食品服务项目和饮料容器。这包括发泡聚苯乙烯盘子、杯子、碗和任何同样由发泡聚苯乙烯制成的盖子或盖子。

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