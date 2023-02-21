政府承诺结束“退休公积金之战” 这对澳大利亚人意味着什么？

要点： 澳大利亚国库部长吉姆·查尔斯（Jim Chalmers）提出对本国的退休金制度进行重大改革；

国库部长称联盟党提出的“提前领取”是“灾难性”的；

但联盟党表示，这些变化将损害首次购房者的利益。

澳大利亚国库部长查默斯提出对澳大利亚的退休公积金（superannuation）制度进行全面改革，这可能意味着对提早领取退休公积金加以严格限制。





退休储蓄计划是上一届联盟党政府的一个重大的政策断层线，它允许澳大利亚人在新冠疫情期间提早领取退休公积金。





周一查默斯在悉尼向业界发表讲话时，承诺确保该制度是专为退休后的澳大利亚人提供资金而设。





他称前联盟党政府遗留下来的退休公积金问题是“矛盾的，有时适得其反，而且往往代价高昂”。



Treasurer Jim Chalmers has promised to end a political war centred on superannuation. Source: AAP / Lukas Coch 他说：“不会再发生了。本届政府会采取不同的方法......我们会致力彻底终止有关退休公积金的战争。”





不过，联盟党表示提早领取退休公积金是置业的重要途径，并保障了澳大利亚人免受新冠疫情对经济带来的重要打击。





国库部长的评论可能也会对主要的退休公积金基金所享有的税务减免产生重大影响。





究竟他有什么建议？对澳大利亚人又有何影响？



限制领取退休公积金

工党希望阻止澳大利亚人提前从他们的退休公积金中提款。





查默斯抨击联盟党在过去十年对退休公积金采取的“灾难性”做法，指破坏了澳大利亚人的退休生活水平。





本届政府正寻求制定具法律约束力的退休公积金定义，以阐明其用途，这可能会限制退休公积金日后的用途。



Mr Chalmers described the former government's super policies as 'disastrous'. Source: AAP / Bianca De Marchi 政府已就退休公积金展开了咨询过程，并建议“退休公积金的目的是以公平和可持续的方式，以储存储蓄。而在政府支持的同时，可以为退休人士提供收入，以支持有尊严的退休生活”。





然而，联盟党的金融服务事务发言人罗伯特 （Stuart Robert）将此举称为试图以牺牲首次置业者的金钱，以“放进”退休公积金业界的口袋。





他在本周一说：“联盟党……更加关心个人的尊严，还有什么比一个澳大利亚人拥有自己的房屋更有尊严呢？”





“坦率地说，还有什么比要动用退休公积金去买一间你要租住的房屋更无尊严呢？”



目前如何提取退休公积金？

目前，澳大利亚人可以基于多种原因提前提取退休公积金，包括支付牙科护理费用和偿还房贷。



Australians can currently withdraw early super for a range of reasons, including to pay for dental care. Source: AAP 以支付昂贵的医疗费用或面对经济困难也是澳人提早领取的原因之一。但如果领取者未满 60 岁，最高需缴交 22% 的税。





提款额最低为一千澳元，最高为一万澳元。



了解前因后果

退休公积金是澳大利亚上届政府的主要政策。





上届联盟党政府提议允许首次置业者动用他们的退休公积金，此举将允许澳大利亚人将四成（上限为五万澳元）的退休公积金用于首次置业。





有关政策在上次大选前夕宣布，在宣布后遭到现任总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）谴责，他称其为对澳大利亚人退休储蓄的侵犯。





这是关于退休公积金的一连串政策争论中的最后一次。





如果澳大利亚人在新冠疫情期间遇到困难，还可以从他们的退休公积金账户中提取最多二万澳元——每次一万澳元。在疫情头几年，澳大利亚人共提取了约 360 亿澳元的退休公积金。





虽然有一些例外情况，但过往对提取退休公积金设有严格限制。过去三年是自上世纪90年代初建立退休公积金制度以来，首次出现大规模的资金提取。





但国库部长对这项“公平和可持续”的制度的认可，可能会影响退休公积金基金目前享有的税务减免，他之前曾承诺会考虑目前的优惠是否在可控范围内。





澳大利亚人有超过 3 万亿澳元的退休公积金储蓄，工党在上次大选前承诺会厘清其用途。





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