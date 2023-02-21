希金斯纠正获得300万澳元和解金的说法 展示慈善捐款收据

此前，自由党前职员希金斯（Brittany Higgins）称自己于 2019 年在澳大利亚国会大楼里被一名自由党同事强奸。去年 12 月，她与联邦政府达成了秘密和解。





希金斯的代表律师布鲁默 （Noor Blumer）当时曾发表了一份简短声明，称“应希金斯女士的要求，双方同意将和解条款保密”。





此后，媒体广泛报道有关和解以联邦政府向希金斯赔偿 300 万澳元作结。不过，希金斯于本周一在推特（Twitter）发帖指报道“言过其实”。





希金斯在回应 2GB 电台的社交媒体帖文时，引述节目主持人福特汉姆 （Ben Fordham） 称金额“远高于 300 万澳元”时，说标题“完全错误”。



福特汉姆在节目中读了新闻集团专栏作家博尔特 （Andrew Bolt）的一篇评论文章，在文中博尔特问阿尔巴尼斯政府为何如此迅速达成和解。





福特汉姆也在节目中发表己见：“我同意政府应该解释为何就索偿达成和解，而且应该告诉我们（民众）支付了多少钱。”





“如果我们能知道有关数目，会向大家讲，大家将会为远高于媒体广泛报道的 300 万澳元而感到震惊。”





希金斯在推文中回应有关说法：“我在 2022 年初展开了与联盟党政府的法律程序。”





她说：“和解金额远低于媒体报道，更不要说是超出此数。”





“我将不得不开始对媒体采取法律行动。”





福特汉姆在节目表示得悉希金斯的回应，他说：“希金斯否认我听来的说法，即付给她的赔偿金远高于 300 万澳元。我也得知她不认同有关说法，并指和解金额远低于报道的数目。”





但他并没就此道歉。





希金斯在回应一位推特用户时说，这笔钱可以转而用于新闻媒体所在州份的强奸危机应对中心。





她又补充说：“让这种丑陋的情况带来一些好处。”





莱尔曼 （Bruce Lehrmann） 被指控强奸希金斯的审讯，去年因陪审员行为不当而中止，后来，第二次审讯也因对希金斯健康的担忧而中止。





莱尔曼一直坚称自己清白，称两人之间没有任何性方面的互动。



希金斯日记内容被泄露

自从希金斯提出指控以来，她一再翻阅媒体关于此案的审讯和她品格的报道。





上周日，希金斯指责《周末澳大利亚人报（The Weekend Australian）》引述了她个人日记的节录。她表示只是将这些日记提供给警方进行调查，并没有提交给法庭。





她在一系列推文中道：“记者不应该看到我日记的照片。”





“停止发布我手机的私隐内容。”



在同一新闻媒体的另一则报道中，希金斯说她没有被赋予回复的权利。这篇文章说她“计划”捐出由前上司雷诺兹（Linda Reynolds）因嘲笑她为“说谎的母牛”而作出的赔偿。





希金斯在推特作出回应，解释她与参议员雷诺兹达成诽谤和解协议获得赔偿后，随即将钱捐出。





希金斯在推特写道：“我的律师在 2021 年收到雷诺兹参议员诽谤我所得的钱后，就把所有钱捐给一个关注性侵的慈善机构，见以下收据。”她附上一张收据截图，日期是 2021 年 3 月 15 日。



“我将钱捐给慈善机构，因为我想要的只是道歉和撤回言论。可是......不知何故雷诺兹变成了受害者？”





自那篇文章于周末发表以来，《每日邮报（Daily Mail）》刊登了希金斯看似在公园的地方打电话的照片。





标题是这样的——《独家新闻：希金斯看似很紧张，其前上司就她在办公室被强奸的指控打破沉默以来，这是她首次露面——她对于日记被公开很生气》。





希金斯的伴侣沙拉兹（David Sharaz）在推特发布了一张截图，写道：“我花了好几年时间才说服希金斯在不开心的日子踏出家门。现在她被陌生人拍照并把照片发给《每日邮报》。这事太恶心了。”





如果你或你认识的人遭到性侵犯，请致电 1800RESPECT 1800 737 732 或浏览1800RESPECT.org.au。在紧急情况下，请致电 000。





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